Η Σοφία Βούλτεψη απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Για τις αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονικών συμπεριφορών και «καλάμια» στην κυβέρνηση, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 η Σοφία Βούλτεψη.

«Η αλαζονεία είναι θέμα χαρακτήρα»

Σχολιάζοντας τις αναφορές της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς που θα πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν», η Σοφία Βούλτεψη ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστώσει αντίστοιχα φαινόμενα στον δημόσιο διάλογο. «Δεν έχω καταλάβει καλαμοκαβαλάρηδες. Η αλαζονεία είναι θέμα χαρακτήρα», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως δεν βλέπει στον δημόσιο λόγο φαινόμενα αλαζονείας, αλλά, όπως είπε, έναν πιο ήπιο τρόπο έκφρασης. Παράλληλα ανέφερε ότι «κάποιοι τσαλακώνονται και κάποιοι άλλοι όχι», σχολιάζοντας τη συμπεριφορά των πολιτικών προσώπων απέναντι στην κριτική.

«Τι ήθελε να πει ο Τσίπρας με το “ή εμείς ή κανείς”;»

Αναφερόμενη στη φράση του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς», η κ. Βούλτεψη διερωτήθηκε τι ακριβώς σημαίνει το συγκεκριμένο πολιτικό δίλημμα.

Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά

Η βουλευτής της ΝΔ άσκησε κριτική και στον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, ο πρώην πρωθυπουργός «κατεβαίνει στην πολιτική κονίστρα καθυβρίζοντας τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό».

«Ο Τσίπρας έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα»

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η κ. Βούλτεψη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «Ο Τσίπρας έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη με τα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στη νέα πολιτική του παρουσία και στην επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί απέναντι στην κυβέρνηση.

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Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ παρουσίασε τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ακρίβεια, την ενέργεια, τη φορολογία και τα υπερκέρδη, ενώ έθεσε το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Καμία συνεργασία με Βελόπουλο

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο, η Σοφία Βούλτεψη απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παράλληλα εμφανίστηκε βέβαιη για την επίτευξη αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία.