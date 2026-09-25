Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την ακρίβεια και τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια.

Με τον CEO της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ στο περιθώριο της ομιλίας του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Dimon συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg.

Ερωτώμενος για την ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα, άρα έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία» σημείωσε.

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Για τον επικείμενο χειμώνα εν μέσω των υψηλών τιμών σε καύσιμα και πετρέλαιο, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «θα είναι δύσκολος ο χειμώνας».

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον στο μέλλον. Έχουμε τη δυνατότητα διύλισης και γενικότερα είναι πολύ επιτυχημένα τα διυλιστήριά μας στην Ελλάδα και εξάγουν. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα αλλά ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή/ εξαίρεση από την Ευρώπη.

»Διαφορετικά δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Επί του παρόντος υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με αυτό αλλά δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθειά μας για πράσινη μετάβαση. Στην Ελλάδα πάνω απ΄το 55% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ άρα στηρίζουμε πράσινη μετάβαση αλλά έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και προς τα ορυκτά καύσιμα προκειμένου να στηρίξουμε του Έλληνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και στην Ελλάδα κάνει κρύο τον χειμώνα δεν είμαστε μόνο ηλιοφάνεια και ζέστη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον αντίκτυπο του 2010 στα ελληνικά ομόλογα και την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε πως η συζήτηση για τα οικονομικά αποτελέσματα έχει αλλάξει. «Λίγοι θα πίστευαν σήμερα πως η Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερεις χώρες που ανήκουν στην ομάδα των G7. Τούτου λεχθέντος, δεν θα υπονομεύσω την επιτυχία που έχουμε πετύχει. Ναι΄έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος όχι μόνο ως Έλληνας».

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