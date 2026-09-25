«Καλύτερα δε γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της κάνουν πρεμιέρα αύριο, Σάββατο, στις 13:50, στον Alpha! Καλεσμένοι στην πρεμιέρα ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιουργός της εξαιρετικής σειράς «Ριφιφί» που προβάλλεται σε Α' τηλεοπτική προβολή από τον Alpha και η Ευαγγελία Μουμούρη

Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της ανοίγουν τη νέα σεζόν του «Καλύτερα δε γίνεται», αύριο Σάββατο, στις 13:50, στον Alpha.

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η εκπομπή έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα, με τη χαρακτηριστική ματιά της Ναταλίας, δυνατή ομάδα και μια θεματολογία που κινείται από την επικαιρότητα και την κοινωνία, μέχρι τις συνεντεύξεις και τις ιστορίες των ανθρώπων.

Με νέα πρόσωπα στην παρέα, φρέσκια διάθεση και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει την τηλεοπτική του ταυτότητα, το «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει να εξελίσσεται, να σχολιάζει, να συζητά, να γελά και να μοιράζεται με το κοινό όλα όσα αξίζει να ειπωθούν. Τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται ξανά… καλύτερα!

Σταθερή αξία, χωρίς να μένει ποτέ στάσιμη, η Ναταλία Γερμανού παρατηρεί όσα αλλάζουν, αφουγκράζεται την εποχή και εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό. Κρατά όλα εκείνα που αποτελούν τη δική της τηλεοπτική υπογραφή: την οξυδέρκεια, το ευφυές χιούμορ, την αμεσότητα, τη γνώση της τηλεόρασης και, πάνω απ’ όλα, την προσωπική της ματιά στα πρόσωπα και στα γεγονότα.

Σχολιάζει, ρωτά, ακούει, παίρνει θέση, αφήνει χώρο στον συνομιλητή της και ξέρει πότε μια κουβέντα αξίζει να πάει λίγο πιο βαθιά. Κινείται με την ίδια άνεση από την είδηση και το ρεπορτάζ στο χιούμορ, από μια ουσιαστική συνέντευξη σε μια αυθόρμητη τηλεοπτική στιγμή. Κι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι που έχει δώσει στο «Καλύτερα δε γίνεται» τον ξεχωριστό του χαρακτήρα.

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«Καλύτερα δε γίνεται»: Η ομάδα της Ναταλία Γερμανού

Στο πλευρό της, μια δυνατή ομάδα συνεργατών, που πιάνει τον παλμό της εποχής: σταθερά δίπλα της, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, ενώ φέτος προστίθεται ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις διαφορετικές ματιές, σε μια παρέα που σχολιάζει, συζητά, διαφωνεί, γελά και μοιράζεται σκέψεις και απόψεις.

Η must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ο οποίος σχολιάζει με τον δικό του καυστικό τρόπο πρόσωπα, καταστάσεις και όλα εκείνα που συζητάμε στην καθημερινότητά μας.

Το «Καλύτερα δε γίνεται» παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν, αναδεικνύει τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο, φέρνει αποκλειστικές ειδήσεις και συνεντεύξεις και ανοίγει τη συζήτηση γύρω από όσα μας απασχολούν, μας ενδιαφέρουν ή απλώς μας κάνουν να χαμογελάμε. Με ρεπορτάζ, άποψη, χιούμορ και τις ιστορίες των ανθρώπων πάντα σε πρώτο πλάνο.

Εννέα σεζόν μετά, το «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει να εξελίσσεται μαζί με την εποχή του, διατηρώντας τον χαρακτήρα και τη ζωντάνια που το έχουν κάνει μια σταθερή επιλογή του τηλεοπτικού κοινού τα Σαββατοκύριακα.

Αύριο, στο πρώτο ραντεβού της σεζόν, η Ναταλία Γερμανού υποδέχεται στο πλατό τον Σωτήρη Τσαφούλια, δημιουργό της εξαιρετικής σειράς «Ριφιφί», που προβάλλεται σε Α' τηλεοπτική προβολή από τον Alpha κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00, καθώς και την πρωταγωνίστρια της σειράς, Ευαγγελία Μουμούρη.

Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της είναι έτοιμοι για το πρώτο «Καλύτερα δε γίνεται» της σεζόν.

Ο Χρήστος Κούτρας μας κρατά ενήμερους για όλα τα νέα της ελληνικής και διεθνούς showbiz!

Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος καταθέτει την άποψή του για την ελληνική τηλεόραση.

Ο Βλάσης Κωστούρος φέρνει το δικό του out-of-the-box βλέμμα στις συνεντεύξεις.

Πρεμιέρα: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 13:50, στον Alpha.