Οι πιθανές ποινές που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασιστεί οι κυρώσεις και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να κάνει έφεση, συμπληρώνει το Athletic. Ο σύλλογος βρέθηκε ένοχος για την πλειονότητα των κατηγοριών που αντιμετώπιζε, αναφέρουν πηγές του BBC. Οι κατηγορίες σε βάρος του συλλόγου απαγγέλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από τετραετή έρευνα.

Τι λέει η Μάντσεστερ Σίτι

«Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, εκκρεμούν σημαντικά στοιχεία και διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας. Η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει η ίδια με την ανακοίνωση του συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023», ανέφεραν από τη Σίτι, μετά τις πληροφορίες ότι ο σύλλογος κρίθηκε ένοχος.

«Ο σύλλογος έχει σεβαστεί με συνέπεια τη διαδικασία επί οχτώ χρόνια, με την πεποίθηση ότι το συμβούλιο και η εκτελεστική ηγεσία της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη ρυθμιστική αρχή, χωρίς επιρροές», ανέφεραν ακόμα.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η ανακοίνωση της Σίτι ανέφερε πως ο σύλλογος εξεπλάγη με τις κατηγορίες και καλωσόριζε «την εξέταση του ζητήματος από μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα εξετάσει αμερόληπτα τα αδιάψευστα στοιχεία που υπάρχουν προς υποστήριξη της θέσης του».

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Το ιστορικό των κατηγοριών σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι

Η Σίτι κατηγορήθηκε έπειτα από έρευνα για φερόμενες παραβιάσεις κατά την περίοδο από το 2009 έως το 2018 και παραπέμφθηκε σε ανεξάρτητη επιτροπή για την εκδίκαση. Η έρευνα ξεκίνησε αφότου το Der Spiegel δημοσίευσε οικονομικά έγγραφα του συλλόγου, τον Νοέμβριο του 2018.

Η Premier League κατηγόρησε τη Μάντσεστερ Σίτι ότι δεν παρείχε ακριβή οικονομικά στοιχεία και λεπτομέρειες για τις πληρωμές σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, όπως και για παραβιάσεις του οικονομικού Fair Play της UEFA (FFP), αλλά και των κανονισμών της λίγκας για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα. Ο σύλλογος σταθερά αρνείται τις κατηγορίες.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η UEFA επέβαλε στη Σίτι αποκλεισμό δύο ετών από τις διοργανώσεις της και πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ, μετά τις αποκαλύψεις του Der Spiegel, αλλά έπειτα από πέντε μήνες το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο ακύρωσε την ποινή.

Το CAS ανέτρεψε την ποινή αποκλεισμού δύο ετών γιατί οι φερόμενες παραβιάσεις του FFP είτε δεν αποδείχθηκαν, είτε είχαν παραγραφεί. Ωστόσο, η Σίτι κρίθηκε ένοχη για μη συνεργασία με την UEFA, επειδή δεν προσκόμισε σημαντικό όγκο αποδείξεων, μια παράβαση που το CAS χαρακτήρισε «σοβαρή», κάτι που οδήγησε σε επιβολή προστίμου 8,8 εκατομμυρίων λιρών.

Οι πιθανές ποινές για τη Σίτι

Οι πιθανές ποινές που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Σίτι περιγράφονται στον κανονισμό W.51 της Premier League, ο οποίος προβλέπει σειρά επιλογών για την αρμόδια επιτροπή. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμο, έως αφαίρεση βαθμών, ακόμα και αποβολή από την Premier League.

Η όποια αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να επιβληθεί είτε τη στιγμή της απόφασης, είτε αναδρομικά, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι από τη Σίτι.

Το επίμαχο χρονικό διάστημα, των φερόμενων παραβιάσεων των οικονομικών κανονισμών, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τρεις φορές την Premier League, δύο το FA Cup και τρεις το League Cup.