Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν πρόσφατα τους γιους τους. Όσα ανέφερε η ηθοποιός για το μυστήριο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η Τζένη Θεωνά, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην οικογένειά της, τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της και την βάφτισή τους που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η Τζένη Θεωνά, αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή της να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με σκοπό να αφοσιωθεί στην οικογένειά της: «Βγήκε πολύ φυσικά και αυθόρμητα. Ήρθε και ένα δεύτερο παιδάκι και ήθελα να είμαι εκεί κοντά του να το μεγαλώσω και να το ζήσω, να το απολαύσω. Δεν ένιωσα καθόλου έτοιμη να το αφήσω και να βγω. Πήρα πολύ τον χρόνο μου, κάναμε κάποιες εξόδους με τον Δήμο… Είναι και πρακτικό το ζήτημα.

Όταν το μωρό είναι μικρό σε χρειάζεται, η παρουσία σου είναι κάπως αναντικατάστατη. Νιώθω πολύ καλά με αυτό που κάνω, το αισθάνομαι πολύ σημαντικό. Έχω τις σκέψεις και τα όνειρά μου τα οποία θα ευοδωθούν».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αυτό που βλέπω είναι το πόσο διαφορετικοί γονείς είμαστε από το ένα στο άλλο παιδί, δηλαδή πόσο διαφορετική φάση είναι τώρα για εμάς σαν ζευγάρι και οικογένεια. Είμαστε πιο ψύχραιμοι, πιο ήρεμοι, πιο πολύ στο κέντρο μας... Στην αρχή σοκαρίστηκα με το επίπεδο της εξάρτησης…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo72gy1g7mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Τζένη Θεωνά μίλησε για την βάφτιση των δύο της παιδιών

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην βάφτιση των παιδιών της. Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη τελετή πριν από μερικές εβδομάδες, έχοντας στο πλευρό τους πρόσωπα από τον στενό οικογενειακό τους κύκλο.

Η ίδια, εστίασε στο πόσο συνειδητή ήταν η απόφαση του πρώτου της παιδιού, που πλέον είναι επτά ετών, να βαφτιστεί και να επιλέξει από μόνος του τα πρόσωπα που θα ήθελε να βρίσκονται στο πλευρό του:

«Αν θέλετε να βαφτίσετε τα παιδιά σας 5, 6, 7 ετών είναι μια υπέροχη ηλικία. Ο Αρίωνας τα έχει καταλάβει όλα. Θέλω να πω ότι επειδή ήταν και αρκετά χρόνια μοναχοπαίδι και τη γέννηση του αδερφού του έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα και όλη τη μετάβαση. Τον φροντίζει και είναι εκεί… και η βάφτισή του ήταν πολύ συνειδητή επιλογή…»

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή το συζητήσαμε, τον ρωτήσαμε με ποιους θα αισθάνεται άνετα. Ήταν μόνο η πολύ στενή οικογένεια, και εννοώ, αδέρφια, ξαδέρφια και οι νονοί, δηλαδή φοβερά κλειστός κύκλος, με το μαγιό του και αυτά και μας έλεγε ο παπάς - βρήκαμε έναν εξαιρετικό ιερέα, εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή έγινε όλο με ένα τρόπο πολύ οικείο και απροσποίητο, ήταν όλα εύκολα… Είχαμε διαβάσει τα πάντα για το μυστήριο… Επίσης με τους νονούς του έχει μία σχέση».

Κλείνοντας, η Τζένη Θεωνά απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το για ποιον λόγο είχαν καθυστερήσει τη βάφτιση του πρώτου τους παιδιού: «Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ακολουθούμε τα πράγματα όπως πρέπει, όχι ότι κάνουμε κάποια επανάσταση, απλά δεν μας αγχώνει κάτι κοινωνικά. Ούτε γάμο έχουμε κάνει. Φέτος, πραγματικά το αισθανθήκαμε, ίσως λίγο περισσότερο εγώ… Ήθελα να ακούσουν τα παιδιά τις ευχές, ήθελα να κάνω το χατίρι και οι γιαγιάδες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo76tou6izd?integrationId=40599y14juihe6ly}