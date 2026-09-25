Οι αποχρώσεις του φωτός, σε συνδυασμό με τη θέση του Ήλιου και τους λεπτούς παγοκρυστάλλους στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιούργησαν ένα σπάνιας ομορφιάς φαινόμενο πάνω από τη Σαμοθράκη

Ένα σπάνιο φαινόμενο «αιχμαλώτισε» ο Θοδωρής Κολυδάς καθώς εντόπισε ένα διπλό παρήλιο ή αλλιώς sundog στην Σαμοθράκη όπου βρίσκεται για τις ανάγκες ενός συνεδρίου. Το φωτογραφικό καρέ είναι αρκούντως εντυπωσιακό για τους λάτρεις του ουρανού.

Εντυπωσιακό παιχνίδι του φωτός λίγο πριν τη δύση του Ήλιου

Ένα εντυπωσιακό φωτοστέφανο φωτός έκανε την εμφάνισή του λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου στη Σαμοθράκη. Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς « Στη φωτογραφία διακρίνεται ένα εντυπωσιακό παρήλιο (sundog) στα αριστερά του Ήλιου, με χαρακτηριστικές αποχρώσεις που θυμίζουν μικρό ουράνιο τόξο. Η παρουσία φωτεινών περιοχών και στις δύο πλευρές δημιουργεί την εικόνα ενός διπλού sundog. Το φαινόμενο προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του ηλιακού φωτός σε μικροσκοπικούς, εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους που βρίσκονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, συνήθως μέσα σε λεπτά νέφη τύπου cirrus»

Sundog: Τι είναι το «παρήλιο» που εμφανίστηκε στον ουρανό της Σαμοθράκης

Το παρήλιο είναι ένα ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν το φως του Ήλιου περνά μέσα από μικροσκοπικούς παγοκρυστάλλους που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα. Οι κρύσταλλοι αυτοί έχουν συνήθως εξαγωνικό σχήμα και βρίσκονται σε λεπτά, ψηλά νέφη, όπως τα νέφη cirrus. Όταν το ηλιακό φως περνά μέσα από τους κρυστάλλους, υφίσταται διάθλαση και ανάκλαση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φωτεινές κηλίδες εκατέρωθεν του Ήλιου. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν ο Ήλιος βρίσκεται σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, όπως συμβαίνει λίγο πριν από τη δύση του.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς το παρήλιο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω αυτών των παγοκρυστάλλων σε σύννεφα μεγάλου υψομέτρου. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε συνθήκες ψύχους, όταν υπάρχουν παγοκρύσταλλοι στο κατώτατο τμήμα της ατμόσφαιρας. Το παρήλιο, όπως και το αντήλιο, είναι παραλλαγές ενός φαινομένου γνωστού με τον γενικότερο όρο «άλως». Άλλες παραλλαγές μπορεί να εμφανίζονται στον ουρανό ως φωτεινοί κύκλοι, τόξα και κατακόρυφες γραμμές.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

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