Η Αττική δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς μπόρες προβλέπονται έως και τις μεσημεριανές ώρες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με το πολυαναμενόμενο μουσικό ραντεβού να έχει πλέον γίνει και επίσημα sold out.

Η Άννα Βίσση επιστρέφει έτσι σε έναν χώρο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την καριέρα της, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσει μόνη της δική της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Τι θα γίνει σε περίπτωση βροχής

Σημειώνεται ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περιοχές του Ιονίου και της Πελοποννήσου. Η Αττική δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς μπόρες προβλέπονται έως και τις μεσημεριανές ώρες.

Παρά την εξέλιξη του καιρού, πληροφορίες του «Studio 4» αναφέρουν ότι από την πλευρά της παραγωγής υπάρχει βεβαιότητα πως οι καιρικές συνθήκες δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή της συναυλίας και πως οι πιθανότητες ακύρωσης λόγω βροχής θεωρούνται μηδαμινές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τελευταίες πρόβες της Άννας Βίσση πραγματοποιήθηκαν υπό βροχή. Το γεγονός αυτό, όπως μεταφέρεται από την παραγωγή, λειτούργησε και ως δοκιμή για τον εξοπλισμό, καθώς τόσο η σκηνή όσο και τα συστήματα της συναυλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

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Σε ό,τι αφορά τους θεατές, η σύσταση που μεταφέρεται είναι, εφόσον αισθάνονται ανασφάλεια λόγω του καιρού, να έχουν μαζί τους αδιάβροχο καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται στον συναυλιακό χώρο.