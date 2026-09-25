Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θήρας, ενώ επισκέφθηκε και το νοσοκομείου του νησιού και συζήτησε με παραγωγικούς φορείς.

Το νησί της Σαντορίνης επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συναντώντας τον δήμαρχο Θήρας, Ν. Ζώρζο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων», προκειμένου να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Έδωσε έμφαση στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που κεντρικό γνώμονα έχει να σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί και όχι οριζόντια ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη», ανέφερε προτείνοντας τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού όπου εκεί θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ ώστε «να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, «διότι όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε στη συνέχεια το νοσοκομείο του νησιού και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς.