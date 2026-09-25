Η πρώην παίκτρια του The Voice απαντά σε σχόλια που αναφέρουν ότι χρησιμοποιεί την γνωριμία της και την σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη για προσωπικό της όφελος και αρνείται τα όσα γράφονται για εκείνη ότι αποσκοπεί στην περιουσία του καλλιτέχνη.

Η Μαρίνα Μεμουσάι, η πρώην παίκτρια του The Voice, απάντησε για πρώτη φορά στα σχόλια που γράφονται για εκείνη στα social media, λόγω της σχέσης που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από την γνωριμία τους στον μουσικό διαγωνισμό.

Όταν η Μαρίνα Μεμουσάι, είχε βρεθεί στο πλατό του The Voice μαζί με την μικρή της κόρη, ο καλλιτέχνης είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να βαφτίσει τη μικρή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία επικοινωνία μεταξύ τους.

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Η ίδια ωστόσο, απάντησε για πρώτη φορά στα σχόλια που την κατηγορούν ότι το ενδιαφέρον της αποβλέπει στο να λάβει αναγνωρισιμότητα και ότι αποσκοπεί στο να λάβει μέρος από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Μαρίνα Μεμουσάι, αρνείται κατηγορηματικά τα όσα γράφονται για εκείνη και την οικογένειά της, δηλώνοντας ότι πλέον ακούγονται πράγματα που «ξεπερνούν κάθε όριο».

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Η ανάρτηση της Μαρίνας Μεμουσάι

«Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς, κάποιοι εξέλαβαν αυτή τη σιωπή ως άδεια», αναφέρει αρχικά η Μαρίνα Μεμουσάι, και συνεχίζει:

«Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι ‘στήνω’ μία ιστορία για δημοσιότητα. Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου».

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Μεμουσάι, αναφέρθηκε στα όσα γράφονται για εκείνη και την οικογένειά της, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να δημοσιεύσει προσωπικές συνομιλίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αναρτήσεις χρησιμοποιώντας το πρόσωπο του ανήλικου παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και ‘πληροφορίες’ που παρουσιάζονται ως γεγονότα χωρίς κανένα στοιχείο. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα όριο».

Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου».

«Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτυπήσετε εμένα. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσει για τη ζωή της. δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχόλια που αναφέρουν ότι η ίδια αποσκοπεί στο να λάβει μέρος από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρομαι για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται: Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου».

«Το να χρησιμοποιείτε ακόμη και ο θάνατός του για να κατασκευάζετε τέτοιες κατηγορίες εναντίον μου είναι κάτι που αρνούμαι πλέον να αντιμετωπίζω σαν ένα ακόμη ‘κακό σχόλιο’. Και τώρα το μεγαλύτερο ‘έγκλημά’ μου: ότι μίλησα για έναν άνθρωπο που γνώρισα».

«Κάποιοι απαιτούν να παρουσιάσω ‘αποδείξεις’. Να ανεβάσω μηνύματα, συνομιλίες, φωτογραφίες. Προσωπικές στιγμές. Όχι. Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μία προσωπική επικο0ιννία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok».

«Έχω όσα χρειάζονται για να γνωρίζω ποια ήταν η σχέση μου με τον Γιώργο. Τα γνωρίζει ο άντρας μου. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που βρίσκονται πραγματικά στη ζωή μας. Και πάνω απ’ όλα, τα γνώριζε ο Γιώργος. Αυτό μου αρκεί».

«Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες ενός ανθρώπου που σήμερα δεν βρίσκεται εδώ για να μου πει ‘Μαρίνα, ναι, θέλω να τα δει όλος ο κόσμος’. Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και όσοι θεωρούν ότι επειδή κάποιος πέθανε αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στις ιδιωτικές του συνομιλίες, ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν αύριο τα δικά τους προσωπικά μηνύματα να γίνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο».

«Όσο για την καταγωγή μου: Ναι, έχω αλβανική καταγωγή. Και λοιπόν; Δεν είναι προσβολή. Δεν είναι κάτι που κρύβω και σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο θα απολογηθώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς και είμαι περήφανη για τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν. Αν τρομοκρατικό ‘επιχείρημα’ κάποιου απέναντί μου είναι η καταγωγή μου, τότε δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ σε αυτό. Έχει ήδη εκτεθεί μόνος του. Και κάτι ακόμη. Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο δικό μου πόνος είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδερφών του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου τον αγάπησε. Το ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε ένα γραμμάτιο από τον πόνο του άλλου».

«Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο πόνος ο δικός μου είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδελφών του, της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου τον αγάπησε. Το ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε γραμμάριο από τον πόνο κάποιου άλλου. Δεν χρειάζομαι άδεια για να στεναχωρηθώ. Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικό για να μου λείψει κάποιος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξω σε αγνώστους πόσες φορές μιλήσαμε, για να δικαιούμαι να πω ότι η απώλειά του με πονάει. Και σε όσους λένε ότι ‘ψάχνω δημοσιότητα’ θα πω μόνο αυτό: Αν ο στόχος μου ήταν η δημοσιότητα, το ευκολότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω σήμερα θα ήταν να δημοσιεύσω όλα όσα έχω κρατήσει ιδιωτικά. Δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να μοιράζεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και στο να πουλάς την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου για να πείσεις το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη γραμμή δεν θα την περάσω. Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή γεγονότων γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου».

«Αν έχετε πραγματικό στοιχείο για κάτι που ισχυρίζεστε, αναλάβετε και την ευθύνη όσων δημοσιεύετε. Αν δεν έχετε, μην παρουσιάζετε φήμες, σχόλια τρίτων και υποθέσεις ως αλήθειες. Από σήμερα δεν θα απαντάω σε κάθε λογαριασμό που αποφασίζει να γράψει μία ιστορία για τη ζωή μου. Η σιωπή μου δεν είναι παραδοχή, είναι επιλογή. Θα προστατεύσω τον άντρα μου, θα προστατεύσω το παιδί μου. Θα προστατεύσω όσα θεωρώ προσωπικά από τη σχέση μου με τον Γιώργο».

«Και τον Γιώργο θα τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα – όχι όπως απαιτεί το διαδίκτυο να αποδείξω ότι τον γνώρισα. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία μου απάντηση. Από εδώ και πέρα, υπάρχει όριο. Και απαιτώ να γίνει σεβαστό».

{https://www.instagram.com/p/DdtZ1KnsFTE/}