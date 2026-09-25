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Στη φωτιά επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες, ενώ έχει κινητοποιηθεί και μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ηλείας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες, ενώ έχει κινητοποιηθεί και μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη έξι πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2103492526405550480}