Nέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που έχουν ήδη αποκαλυφθεί για τη λειτουργία του ιατρείου της Καρνεάδου.

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιοτητά καθημερινά για τη λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που επισκεπτόταν το ιατρείο επί σειρά ετών, όταν οι γιατροί προμηθεύτηκαν για πρώτη φορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, απασχολούσαν στον χώρο μια αναισθησιολόγο.

Η ίδια μάλιστα φέρεται να είχε σταλεί στο εξωτερικό προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χρήση του ενώ, επιστρέφοντας, ανέλαβε αποκλειστικά τον χειρισμό του.

Περίπου τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, η αναισθησιολόγος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Έκτοτε, τη λειτουργία του μηχανήματος ανέλαβε η 56χρονη γιατρός άνευ ειδικότητας, η οποία πλέον είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι διαδικασίες μετά την αποχώρηση της αναισθησιολόγου μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το ιατρείο δεν είχε άδεια κλινικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της έρευνας του ΣΚΑΙ, δημοσιογράφος εντόπισε την αναισθησιολόγο, ωστόσο εκείνη έκλεισε το τηλέφωνο μόλις αντιλήφθηκε την ιδιότητά της και στη συνέχεια μπλόκαρε τον αριθμό, αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη παραδώσει φακέλους ελέγχων, όπου καταγράφονται πολεοδομικές αλλαγές στον χώρο, ενώ σε μεταγενέστερη αυτοψία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης... είχε εξαφανιστεί. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των δεδομένων για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.