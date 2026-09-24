Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Αθηνά Μαξίμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου η Αθηνά Μαξίμου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Αθηνά Μαξίμου, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο ερμηνευτής, σημειώνοντας παράλληλα, ότι ο θάνατός του έχει προκαλέσει μία συνολική θλίψη, ανεξάρτητα από το αν γνώριζε κάποιος προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Βλέπω τον Γιώργο Μαζωνάκη σαν τον μικρό πρίγκιπα»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, δηλώνοντας ότι η υπόθεση έχει δημιουργήσει συλλογική θλίψη και το αίσθημα ότι ο πολίτης είναι ανυπεράσπιστος:

«Σε πληροφορώ ότι διάβασα και αρκετά σχόλια που ήταν κακοπροαίρετα, κακεντρεχέστατα και λες ‘δεν είναι δυνατόν’. Αυτό, του Γιώργου Μαζωνάκη νομίζω ότι είναι μία συλλογική θλίψη και για τον τρόπο που συνέβη και για το άδικο του πράγματος και για το ότι αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος σε μία πολιτεία που ξαφνικά πας σε έναν γιατρό και δεν ξέρεις αν όντως είναι γιατρός».

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Και συνέχισε: «Είσαι ανυπεράσπιστος. Και δεν μιλάμε για το αν θα δεις μία κακή παράσταση. Για το αν κάποιος είναι ή δεν είναι ηθοποιός που έχεις μία επιλογή να πεις ‘θα πάω ή δεν θα πάω’. Αυτό, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωτικού λάθους».

Στη συνέχεια, η Αθηνά Μαξίμου ρωτήθηκε για την ανάρτηση που έκανε και αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ίδια, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του ερμηνευτή, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει το τραγούδι «Να περνάς», ενώ στη σχετική λεζάντα της έγραφε:

«Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του… κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν…».

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, η Αθηνά Μαξίμου, δήλωσε: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνάντησα ελάχιστες φορές. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί, για εμένα, πραγματικά παίρνει μέσα μου αυτή την όψη του ‘μικρού πρίγκιπα’ που έφυγε για τον δικό του πλανήτη ξανά».

Αναφερόμενη στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αθηνά Μαξίμου, μίλησε για την ειλικρίνεια του χαρακτήρα του: «Αλλά, ήταν τόσο αληθινός ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Τόσο αυθεντικός. Αισθάνομαι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα για το τι είναι. Είχε αποδεχτεί ότι παιδιά εγώ αυτό είμαι, και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει. Και γι’ αυτό ακουμπάει τόσο πολύ κάτι τόσο συλλογικό. Είναι τρομερό, είναι τόσο στενάχωρο και πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα».

«Σας λέω, δεν ήταν φίλος μου έτσι, τις τελευταίες ημέρες ξυπνώ κάθε πρωί με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεφάλι μου. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις κάποιον, είναι τι σου αποπνέει σαν ύπαρξη. Και αυτή η ύπαρξη ξαφνικά, παύει να υπάρχει και με αυτόν τον τρόπο… Ένας φίλος μου γιατρός μου είπε: ‘Αθηνά, είναι τρομερό γιατί είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να πέθανε για να σώσει κάποιον άλλον’», κατέληξε η Αθηνά Μαξίμου.

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