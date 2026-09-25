«Αντί για σεβασμό προς το κράτος δικαίου, όσοι κατέχουν την εξουσία την επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και την αγνοούν όταν τους περιορίζει» ανέφερε ο πάπας Λέων στην ομιλία του.

Με μία σκληρή προειδοποίηση για το κράτος δικαίου, την εμπιστοσύνη, τους παγκόσμιους θεσμούς αλλά και την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, ο πάπας Λέων στην ομιλία του στην Unesco, έκανε έκκληση η τεχνολογία να παραμείνει στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.

Στις παρατηρήσεις του για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, ο πάπας Λέων δήλωσε πως «όλοι γεννιόμαστε γυμνοί και με ανάγκες, φτωχοί όταν γεννιόμαστε και με την ανάγκη της ανατροφής, και των λέξεων, λέξεων φροντίδας και αγάπης. Μόνο μέχρι την ενηλικίωσή μας «κινδυνεύσουμε να το χάσουμε αυτό, καθώς η ανθρωπιά προδίδεται ή παραγκωνίζεται, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή εξαπάτησης.

«Η ζωή δεν γίνεται πλέον κατανοητή ως δώρο, αλλά ως εμπόρευμα. Δεν την βλέπουμε πλέον σαν κάλεσμα για φροντίδα και ευθύνη, αλλά σαν προϊόν προς εκμετάλλευση. Το να είσαι άνθρωπος σημαίνει να είσαι ελεύθερος από τη φύση σου και να αναγνωρίζεις το μεγαλείο της ζωής και τις τεράστιες δυνατότητες» είπε σε έναν βαθιά ανθρωπιστικό λόγο.

{https://x.com/vaticannews_pt/status/2103497879667261459}

Πρόσθεσε στην ομιλία του, πως «το να είσαι άνθρωπος υπονοεί μία «ευθύνη απέναντι στην ιστορία», καθώς «ο άνθρωπος είναι εκείνος που αναπτύσσεται, μαθαίνει και εργάζεται τόσο με τα χέρια όσο και με το πνεύμα του».

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Στη συνέχεια της ομιλίας του ο πάπας Λέων αναφέρθηκε στην τραγωδία του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η «ανθρωπότητα έφτασε να συνειδητοποιήσει ότι η επιστημονική πρόοδος, όταν αποκόβεται από την σοφία, μπορεί να μετατραπεί σε όπλο καταστροφής». Όπως σημείωσε «80 χρόνια μετά, ο θεμελιώδης Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που χτίστηκε βάση αυτής της αναγνώρισης- παραμένει σε ισχύ».

Πάπας για τεχνολογία: Το παράδοξο καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τεχνολογίας, ο πάπας Λέων τόνισε πως «οι προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι νέες τεχνολογίες παραμένουν στις υπηρεσίες του ανθρώπου, παρά μετατρέπονται σε ακόμα ένα όργανο κυριαρχίας και αδικίας».

{https://x.com/UNESCO/status/2103503514328572384}

Σε ένα πολύ ισχυρό λόγο τόνισε πως «στο πέρασμα των αιώνων, πολλές εργασίες που κάποτε εκτελούνταν από ανθρώπους έχουν ανατεθεί σε μηχανές, των οποίων οι δυνατότητες και οι εφαρμογές συνεχίζουν να διευρύνονται. Πιο πρόσφατα, σε ορισμένα τεχνητά συστήματα δόθηκε ακόμη και η ονομασία της ανθρώπινης ικανότητας σκέψης και νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι ιδέες και οι σχέσεις μας κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν από μια διαδικασία απανθρωποποίησης.

Το παράδοξο καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές. Ενώ αποδίδεται νοημοσύνη σε υπολογιστικά συστήματα, δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την αναπαλλοτρίωτη αξιοπρέπεια των ανθρώπων, των οποίων η ζωή κρίνεται με βάση το κριτήριο της αποδοτικότητας και, όταν δεν θεωρούνται πλέον παραγωγικοί, καταλήγουν να απορρίπτονται και να περιθωριοποιούνται» είπε σε σημείο της ομιλίας του.

{https://www.youtube.com/watch?v=1EwUCrNfxss}

Ορισμένες χώρες βλέπουν τους διεθνείς θεσμούς ως απειλή

Ο πάπας Λέων προειδοποίησε τους διεθνείς θεσμούς πως αντιμετωπίσουν μία κρίση αποτελεσματικότητας καθώς ορισμένες χώρες τις βλέπουν ως εμπόδια, όπως είπε αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις ΗΠΑ.

Σχολίασε ευθέως την κρίση που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί καθώς ορισμένες χώρες βλέπουν τον διάλογο «ως εμπόδιο στη δράση» και όχι μία αυθεντική απόπειρα της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Ο κόσμος μας βλέπει τους διεθνείς οργανισμούς με ανάμεικτα συναισθήματα».

Σε εκείνο το σημείο ο πάπας Λέων αναφέρθηκε στην αρετή της εμπιστοσύνης. «Εμπιστοσύνη που διαφέρει δεν συστήνει απαραίτητα απειλή. Η εμπιστοσύνη που μπορεί να φέρει ο ειλικρινής διάλογος για το ευρύτερο κοινό παρά αυτό που κάποιοι μπορούν να επιτύχουν μόνοι τους.

Σε αυτό που θα εκληφθεί ως κριτική κατά παγκόσμιων ηγετών οι οποίοι δεν σέβονται το κράτος δικαίου ο πάπας Λέων δήλωσε πως «αντί για σεβασμό προς το κράτος δικαίου, όσοι κατέχουν την εξουσία την επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και την αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν να είναι εμπόρευμα προς αγοραπωλησία.

{https://x.com/romereportsesp/status/2103497717385515189}

Ο πάπας Λέων προειδοποίησε ακόμα πως «αν συνειδητοποιήσουμε ότι η διαφθορά του νόμου ξεκινά με τη διαφθορά στην καρδιά, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς κάθε επιστήμη κινδυνεύει να χάσει την σωστή σημασία όταν επιδιώκεται χωρίς ηθική, και παύοντας έτσι να υπηρετεί και να αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο πάπας Λέων ολοκλήρωσε την ομιλία με μία έκκληση για δράση που θα βοηθήσει την Unesco και άλλους θεσμούς, «στη συνειδητοποίηση ότι κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του πολύτιμο ρόλο να παίξει στην επιδίωξη της αυθεντικής αυτής ανθρώπινης προόδου, την οποία η ειρήνη και μόνο μπορεί να εγγυηθεί».

{https://www.youtube.com/watch?v=jtR20MQFLe0}

Ο πάπας Λέων αυτή την ώρα παραβρίσκεται σε λειτουργία την Παναγία των Παρισίων.

Με πληροφορίες του Guardian