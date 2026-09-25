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Για την ολοκλήρωση της μετάβασης, η υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ θα μείνει εκτός λειτουργίας μέχρι τις 5 Οκτώβρη.

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από τις 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Εξόδων Κηδείας».

Για την ολοκλήρωση της μετάβασης, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία θα παραμείνει μη διαθέσιμη από 28 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2026.

Στη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. Παράλληλα, τα στοιχεία των Γραφείων Τελετών θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ορθή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και παραστατικών.