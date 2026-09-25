Καραλής, Ντουπλάντις, Μπολτ και άλλοι δίνουν συμβουλές.

Σε άφησαν στο… διαβάστηκε σε μήνυμα; Έκανες κατά λάθος like σε παλιά ανάρτηση του/ της πρώην; Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Γιουσέιν Μπολτ ξέρουν τι πρέπει να κάνεις. Απλά δεν συμφωνούν.

Στο περιθώριο του Ultimate Championship, τη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, οι κορυφαίοι αθλητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε διαφορετικές ερωτήσεις. Κάπως έτσι ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε σε ρόλο… Θάνου Ασκητή.

«Με άφησαν στο “διαβάστηκε” για πέντε ημέρες, να στείλω δεύτερο μήνυμα;», ήταν η πρώτη ερώτηση. Ο Καραλής είναι υπέρ της επιμονής. «Και τρίτο μήνυμα, μην εγκαταλείπεις ποτέ», συμβουλεύει. Πιο διαλλακτικός εμφανίζεται ο Ντουπλάντις. «Εάν είναι η πρώτη φορά, ίσως αξίζει μια δεύτερη προσπάθεια», είναι η άποψή του.

Από την άλλη, αυτή η στρατηγική είναι λάθος για τον Άλισον ντος Σάντος και τον Γιουσέιν Μπολτ. «Εξευτελίζεσαι», σχολιάζει ο πρώτος, παγκόσμιος ρέκορντμαν των 400 μ. εμπόδια. «Απολύτως όχι», λέει κατηγορηματικά ο θρύλος του στίβου.

Κι έκανες κατά λάθος like σε ανάρτηση του/της πρώην από το 2019; Ο Καραλής αποδεικνύει ότι έχει φαντασία και ίσως να έχει πει στη ζωή του ατάκες όπως «δεν το έκανα εγώ, μπήκε από το παράθυρο ένα ρακούν» ή το πιο κλασικό «ο σκύλος έφαγε την εργασία μου».

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«Ο σκύλος μου κατά λάθος έγλειψε το τηλέφωνο, έκανε scroll έως το 2019 και έκανε like στην ανάρτηση», είναι η εξήγηση που προτείνει. «Δύσκολο, απλά πέσε για ύπνο», συμβουλεύει ο Ντουπλάντις. «Διάγραψε το Instagram, το έχουν δει, δεν θα είναι καλό για σένα», ξεκόβει ο Μπολτ και ακόμα πιο… ακραίος είναι ο ντος Σάντος. «Διάγραψε τα social media, μπλόκαρε τους πάντες, ίσως να αλλάξεις όνομα και πόλη», λέει.

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