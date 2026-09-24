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Πρεμιέρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 17:30.

Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:30 και η 1η εβδομάδα της νέας σεζόν δεν θα μπορούσε να είναι πιο ανατρεπτική.

Η αυλαία ανοίγει με μια «2η Ευκαιρία» και πέντε παίκτες που γνωρίσαμε, αγαπήσαμε και συζητήσαμε την προηγούμενη σεζόν επιστρέφουν αποφασισμένοι να ξαναμπούν στην κουζίνα και να πάρουν τη… ρεβάνς τους.

Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μια μικρή διαφορά: μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι!

Κάθε μέρα ένας διαφορετικός οικοδεσπότης αναλαμβάνει το μενού και μεταμορφώνει τον χώρο σύμφωνα με το δικό του concept.

Και κάπως έτσι, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι πέντε παίκτες θα ταξιδέψουν μέχρι τη Βραζιλία, θα μπουν κάτω από την ντισκομπάλα, θα ξαναγίνουν παιδιά, θα γνωρίσουν τη… goth πλευρά του δείπνου και θα καταλήξουν στο κόκκινο χαλί.

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«Κάτι ψήνεται»: Όσα θα δούμε την πρώτη εβδομάδα

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου – Καλοκαίρι στη Βραζιλία με την Κλειώ

Η Κλέω μπαίνει πρώτη στην κουζίνα και αποφασίζει ότι, το καλοκαίρι δεν τελείωσε ποτέ!

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου – DISCO INFERNO με τον Βασίλη

Ο Βασίλης γυρίζει τον χρόνο πίσω και στήνει ένα event με ντισκομπάλα, σαμπάνιες, περούκες και disco διάθεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=7BbkwHEBhRQ}

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου – Πίσω στα παιδικά μας χρόνια με τη Χριστίνα

Η Χριστίνα οργανώνει παιδικό πάρτι, μοιράζει τα απαραίτητα καπελάκια και οι μεγάλοι γίνονται

ξανά παιδιά.

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου – Η σκοτεινή πλευρά του «Κάτι ψήνεται» δια χειρός Στάθη

Ο Στάθης φέρνει τη goth αισθητική στο τραπέζι και υποδέχεται την παρέα με κρασί, μαύρα κεριά

και πιάτα με ονόματα που προειδοποιούν ότι η βραδιά δεν θα είναι ακριβώς… ρομαντική.

{https://www.youtube.com/watch?v=GoGb6xzw_NM}

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου - AND THE OSCAR GOES TO… Κωνσταντίνος!

Ο Κωνσταντίνος στρώνει το πιο επίσημο τραπέζι της εβδομάδας και βάζει στόχο να κάνει τους

συμπαίκτες του να αισθανθούν σαν σταρ του σινεμά. Μέχρι και μπάτλερ θα επιστρατεύσει!

Από τα tropical φρούτα και τη Macarena μέχρι τα μαύρα κεριά και το κόκκινο χαλί, η «2η Ευκαιρία» στο «Κάτι Ψήνεται» βάζει από την πρώτη εβδομάδα όλους τους παίκτες –και όλες τις διαθέσεις– στο ίδιο τραπέζι.

Γιατί στο «Κάτι Ψήνεται» μπορεί να έρχεται κανείς για να μαγειρέψει, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι θα συμβεί μέχρι να έρθει το… γλυκό.