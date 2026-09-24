Το fund που έκανε έξωση στην 87χρονη ζητά τα… ρέστα από την Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης.

Κατακραυγή έχει προκαλέσει στην Ισπανία η περίπτωση της 87χρονης Μαρικάρμεν, στην οποία έγινε έξωση από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προανήγγειλε ρύθμιση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Έπειτα από επτά δεκαετίες στο διαμέρισμά της στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης, η Μαρικάρμεν πέρασε σε νοσοκομείο την πρώτη νύχτα μετά την έξωση. Εκεί θα μείνει τις επόμενες ημέρες η 87χρονη που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις, μετά την εξάντληση και το στρες που της προκάλεσε η περιπέτεια της έξωσης. Όταν πάρει εξιτήριο, αναμένεται να μείνει με συγγενείς της.

Η περίπτωση της ηλικιωμένης γυναίκας και οι σκηνές βίας που εκτυλίχθηκαν έξω από την πολυκατοικία όπου ζούσε, καθώς αστυνομικοί σαν «αστακοί» απομάκρυναν σηκωτούς διαδηλωτές που προσπαθούσαν να σταματήσουν την έξωση, ενώ έριξαν και χημικά, έχουν δώσει νέα ώθηση στις διαμαρτυρίες για τη στεγαστική κρίση. Το βράδυ της Δευτέρας πολλοί βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

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Η στιγμή που αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της 87χρονης

Στο μεταξύ, η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της Μαρικάρμεν, προκειμένου να προχωρήσει η έξωση της 87χρονης.

«Μαρικάρμεν σε στηρίζουμε, είμαστε μαζί σου, αλλά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας», της είπε ο πρώτος αστυνομικός.

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Λίγα λεπτά αργότερα, η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σπίτι της με φορείο και στη συνέχεια με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την περίπτωση της Μαρικάρμεν, η υπουργός Στέγασης της Ισπανίας, Ισαμπέλ Ροντρίγκες, προανήγγειλε ότι θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, την Τρίτη, η ρύθμιση που ετοιμάζεται επί μήνες, για τη στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, η ρύθμιση θα περιλαμβάνει δομικές αλλαγές που δεν αφορούν μόνο την τροποποίηση του νόμου για τις εξώσεις, αλλά την αντιμετώπιση ενός ευρύτερου φάσματος ζητημάτων στέγασης. Ως παράδειγμα ανέφερε τους φοιτητές που αδυνατούν να βρουν σπίτι στις πόλεις όπου σπουδάζουν.

Το fund ζητά αποζημίωση 10.000 ευρώ από την Ένωση Ενοικιαστών

Στο μεταξύ, η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης αναμένεται να λάβει δικαστική κλήση το προσεχές διάστημα, λόγω της αγωγής που έχει κάνει η Urbagestion, η εταιρεία στην οποία ανήκει το διαμέρισμα όπου ζούσε η Μαρικάρμεν έως την Τετάρτη. Η εταιρεία διεκδικεί από την Ένωση αποζημίωση 10.000 ευρώ, επειδή τους αποκαλούν «fund γύπες»

Πριν από δύο χρόνια η εταιρεία, επικεφαλής της οποίας είναι οι Φερνάντο και Ροδρίγο Αλόνσο, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της Ένωσης για «ύβρεις και συκοφαντία». Τον Ιούλιο έγινε ακρόαση, κατά την οποία η Urbagestion ζήτησε από την Ένωση να ανακαλέσει, κάτι που δεν συνέβη. «Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να τους αποκαλούμε γύπες, γιατί ακριβώς αυτό είναι. Κάτι που φάνηκε στην έξωση», επιμένει η Ένωση Ενοικιαστών. Με δεδομένο ότι δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός, η διαδικασία προχωρά και σύντομα οι ακτιβιστές αναμένουν τη δικαστική κλήση.

Στην προσφυγή της, η εταιρεία αναφέρει ότι η εκπρόσωπος της Ένωσης, Βαλέρια Ράκου, εμφανίστηκε σε βίντεο στα social media, στο οποίο τους αποκαλούσε «fund γύπες», δείχνοντας τα πρόσωπα των ιδιοκτητών της εταιρείας. Επίσης, κατηγορούν την Ένωση ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία με email- δέχθηκαν περίπου 1.500 σε μία ημέρα- που τους καλούσαν να σταματήσει η έξωση της Μαρικάρμεν.

Όμως, η Ένωση επιμένει ότι οι φωτογραφίες που έδειξαν ήταν από τα προφίλ των ιδιοκτητών στο Facebook, τα οποία ήταν δημόσια. Αναγνωρίζουν ότι ενθάρρυναν τους followers τους να στείλουν email με αίτημα να μη γίνει η έξωση, αλλά σημειώνουν ότι αυτά εστάλησαν από άτομα που χρησιμοποίησαν τους δικούς τους λογαριασμούς. «Είναι μια συνηθισμένη μορφή διαμαρτυρίας, έχει γίνει πολλές φορές», τονίζουν.

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Η πραγματικότητα είναι ότι η Urbagestion ανησυχεί βαθιά για τη δημόσια εικόνα της, σχολιάζει η El Pais. Στα οχτώ χρόνια που κράτησε η διαδικασία για την έξωση της Μαρικάρμεν, η εταιρεία σταθερά προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από την εικόνα ενός επενδυτικού fund. Λένε πως είναι «μικρή επιχείρηση» και επιμένουν πως «δεν μας ανήκει καμία άλλη κατοικία» και ότι δεν είναι επενδυτικό fund, αλλά «απλώς μια εταιρεία με έδρα τη Μαδρίτη». Ωστόσο, στην ιστοσελίδα τους παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα, καθώς εκεί η εταιρεία περιγράφεται ως «επενδυτική πλατφόρμα που ειδικεύεται στην προώθηση, ανάπτυξη και διαχείριση- ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδυτικά προϊόντα», επισημαίνει η ισπανική εφημερίδα.

Το 2018 η εταιρεία αγόρασε το ακίνητο όπου ζούσε η Μαρικάρμεν. Το αρχικό συμβόλαιο, του 1956, ήταν στο όνομα του πατέρα της 87χρονης. Όταν εκείνος πέθανε, πέρασε στη σύζυγό του και μετά τον δικό της θάνατο, το 2008, υπενοικιάστηκε στη Μαρικάρμεν.

Όταν απέκτησαν το διαμέρισμα, της πρότειναν να το αγοράσει έναντι 247.000 ευρώ, εξωπραγματικό ποσό για μια συνταξιούχο. Στη συνέχεια, το fund αύξησε το ενοίκιο από 500 σε 2.650 ευρώ, για να το «ρίξει» μετά στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξη που παίρνει η 87χρονη ανέρχεται σε 1.350 ευρώ. Οχτώ χρόνια αργότερα, με επιχείρημα ότι η μίσθωση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί για δεύτερη φορά, κατάφεραν να της κάνουν έξωση.