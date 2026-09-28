«Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους κατοίκους να περιμένουν χωρίς απαντήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας.

Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό μίλησε σε συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ενημέρωση, προστασία των κατοίκων και ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων.

Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι τεχνικοί και στατικοί έλεγχοι, ενώ για τα κτίρια που παραμένουν σε «κίτρινη» ή «κόκκινη» κατηγορία ζήτησε να εξασφαλιστεί προσωρινή στέγαση των κατοίκων, όπου απαιτείται, καθώς και να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες ενίσχυσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων άσκησε κριτική στο υπουργείο Μεταφορών και την Πολιτεία για την καθυστερημένη ενημέρωση, την έλλειψη συντονισμού και την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων, ζητώντας άμεσες λύσεις και πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση των κτιρίων.

Ο Δήμος ζητά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις καθιζήσεις και την κατάσταση των κτιρίων, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα το πόρισμα για την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αποκαταστάσεις και μετά να επανεκκινήσουν οι εργασίες.

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Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρης Δούκας

Για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τα επόμενα βήματα, θυμίζω δυο τρία πράγματα που αφορούν τα όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, με παρόντες εκεί και το Ελληνικό Μετρό, εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Παναγιώτη Παπαχλιμίντζο και τον αρμόδιο υφυπουργό, κύριο Ταχιάο, στο οποίο πάλι δεν γίναμε σοφότεροι, αλλά δυο τρία πράγματα έχουν μια αξία:

Νούμερο ένα, αυτό που σε όλους μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο αρμόδιος Υπουργός δήλωσε πως ενημερώθηκε για τα προβλήματα στην Κυψέλη από τον Δήμο. Και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, ώστε να αναλάβουν τις σοβαρότατες ευθύνες τους όσοι έχουν την αρμοδιότητα για τον απαραίτητο συντονισμό τόσο πολύπλοκων και σύνθετων έργων. Διότι ο Υπουργός έμαθε ότι οι εργασίες του Μετρό είχαν σταματήσει αφού είχε περάσει ήδη αρκετός καιρός. Τον Μάιο εμείς δεν το γνωρίζαμε, ενώ οι κάτοικοι αναζητούσαν απαντήσεις, μας έφερναν υπογραφές και άλλα στοιχεία. Στην πραγματικότητα, η εισαγγελική παρέμβαση ξεκίνησε όταν πήγα εγώ στον εισαγγελέα για την Αλκμήνης. Μέχρι τότε είχαν περάσει ήδη πάνω από δύο μήνες.

Δεύτερον, παραμένει το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην περιοχή, ειδικά στην οδό Σπετσών, πάνω από το σημείο όπου έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Πριν από τη διέλευσή του -του TBM, όπως λέγεται -οι έλεγχοι κατέτασσαν τα κτίρια αυτά στο χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας, δηλαδή στην πράσινη κατηγορία. Στη συνέχεια, όμως, η κατάταξή τους άλλαξε. Ορισμένα πέρασαν στην κίτρινη και άλλα στην κόκκινη κατηγορία.

Και μάλιστα, ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, για τους οποίους χρειάζονταν περισσότερα στοιχεία, ορισμένα κτίρια παραμένουν στην κόκκινη κατηγορία, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Πώς διασφαλίζεται, λοιπόν, η ασφάλεια των κατοίκων αν συμβεί οτιδήποτε; Οι άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν εκεί, χωρίς να έχει δοθεί εντολή εκκένωσης ή να έχει προβλεφθεί διαδικασία για τη μετακίνησή τους σε άλλο χώρο διαμονής. Ούτε σε αυτό έχουμε λάβει απάντηση.

Για τις αντιφάσεις του υπουργείου Μεταφορών

Μάλιστα, ακούσαμε δύο αντιφατικές τοποθετήσεις από το ίδιο Υπουργείο. Ο Υπουργός κ. Δήμας δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια, ενώ ο Υφυπουργός κ. Ταχιάος από την άλλη δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας».

Οι κάτοικοι, όμως, παραμένουν στα σπίτια τους. Υπάρχει, επομένως, σαφής διχογνωμία στο Υπουργείο για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλειά τους.

Όσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια, τόσο μεγαλώνουν η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχουν ήδη προκαταρκτικές μελέτες και ενδιάμεσα αποτελέσματα. Ας μην κρυβόμαστε, λοιπόν, πίσω από τις λέξεις. Για τα κτίρια που έχουν καταταχθεί στην κίτρινη ή την κόκκινη κατηγορία, η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει αμέσως τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής των κατοίκων σε άλλους χώρους, μέχρι να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Το έχουμε ήδη προτείνει και πρέπει να γίνει. Διαφορετικά, η αβεβαιότητα, το άγχος και η ανασφάλεια στην περιοχή θα ενταθούν και η πίεση στους κατοίκους θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.Επιπλέον, για τα κτίρια που παραμένουν στην κόκκινη κατηγορία και μετά τον δευτερογενή έλεγχο και χρειάζονται ειδικότερους ελέγχους, πρέπει να προχωρήσει άμεσα και η στατική τους ενίσχυση.

Την τελευταία εβδομάδα ακούμε διαρκώς ότι περιμένουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο και επιπλέον στοιχεία από τους εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για δύσκολες περιπτώσεις και οι ειδικοί χρειάζονται χρόνο. Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση στη στήριξη των κατοίκων. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η εταιρεία που έχει την ευθύνη του έργου. Η Πολιτεία, που στη συνέχεια θα ζητήσει τις ενέργειες που απαιτούνται, έχει και η ίδια ευθύνη να δώσει λύση τώρα. Όσο διαρκούν οι έλεγχοι, πρέπει να προσφέρεται στους κατοίκους η δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους.

Για τα κτίρια των οποίων η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση, πρέπει επίσης να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες στατικής ενίσχυσης, έως ότου έχουμε σαφή και οριστικά αποτελέσματα. Η καθυστέρηση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Ως δήμαρχος γνωρίζω κι εγώ ότι οι καθυστερήσεις στα έργα δημιουργούν επιπλέον δυνατότητες… Δεν μπορούμε να αφήνουμε, όμως, τους κατοίκους να περιμένουν χωρίς απαντήσεις.

Έχουν περάσει τόσοι μήνες. Πρέπει να σταματήσει η καθυστέρηση και όλοι οι αρμόδιοι φορείς -το ΤΕΕ και οι εμπειρογνώμονες - να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να παραδώσουν τις τελικές μελέτες. Είναι ζήτημα προτεραιότητας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Υπάρχει και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα. Τα στοιχεία που λάβαμε, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα της Πέμπτης. Πρόκειται, απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, για μετρήσεις που δείχνουν τις καθιζήσεις. Θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται ή όχι, αλλά αυτό απαιτεί δεδομένα σε πολύ υψηλή ανάλυση. Εμείς λάβαμε έντυπα που δεν μπορούμε να εξετάσουμε με τον τρόπο που χρειάζεται. Θα στείλουμε ξανά επιστολή, ζητώντας να μας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να τα μελετήσουμε μαζί με τους επιστήμονές μας.

Για τα υπόλοιπα ερωτήματα που είχαμε θέσει, δεν λάβαμε απαντήσεις. Είχαν ελεγχθεί 34 κτίρια. Από την πρώτη ομάδα των 14, δώδεκα και άλλα δύο για τα οποία υπήρχαν ερωτηματικά- για τα υπόλοιπα κτήρια δεν μας δόθηκαν καθόλου στοιχεία. Για τα δύο που παρέμεναν υπό διερεύνηση, τα δεδομένα που λάβαμε είναι ανησυχητικά. Το ένα παραμένει στην κόκκινη κατηγορία και γι’ αυτό ζητούμε στατικό έλεγχο. Το λέγαμε από την αρχή. Δεν γίνεται να περιμένουμε τέσσερις μήνες για ενδιάμεσα αποτελέσματα, προκειμένου να προχωρήσει ένας στατικός έλεγχος. Το δεύτερο κτίριο βρίσκεται στην κίτρινη κατηγορία, αλλά στα στοιχεία του υπάρχουν παύλες που γεννούν επίσης ερωτήματα…

Γι’ αυτό ζητούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι τελικές μελέτες των εμπειρογνωμόνων και να μας δοθούν όλα τα δεδομένα, ακόμη και όσα έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Μόνο έτσι θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τί συμβαίνει και θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους κατοίκους.

Δεύτερον, για τα κτίρια στα οποία γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η δυνατότητα των κατοίκων να διαμείνουν αλλού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να πάρει χρόνο. Η Πολιτεία οφείλει να πιέσει και την εταιρεία του έργου, ώστε να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Άλλωστε, τέτοιες προβλέψεις υπάρχουν ακριβώς για έργα τόσο σύνθετα και πολύπλοκα.

Τρίτον, πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι στατικές ενισχύσεις στα κτίρια όπου έχει διαπιστωθεί πρόβλημα.

Η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Θυμίζω, επίσης, ότι δεν τηρήθηκε άλλη μία δέσμευση. Μας είχαν πει πως μέσα στον Σεπτέμβριο θα μας δώσουν το πόρισμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας. Ούτε αυτό έχει δοθεί.

Εύλογα, λοιπόν, ανησυχώ ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το σκέλος και ότι η ασφαλής επανεκκίνηση θα καθυστερήσει.

Σε κάθε περίπτωση, η σειρά είναι σαφής. Πρώτα όλα τα στοιχεία, οι αναγκαίες αποκαταστάσεις και η εξασφάλιση διαμονής για τους κατοίκους που τη χρειάζονται, και μετά η επανεκκίνηση. Τα βήματα αυτά, όμως, πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Βλέπετε κι εσείς ότι τα δεδομένα δίνονται με το ζόρι, ενώ ακόμη και όσα φτάνουν σε εμάς είναι ελλιπή και παρουσιάζουν προβλήματα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι καθυστερήσεις να γίνουν αφορμή για διεκδικήσεις πρόσθετων χρημάτων από τους εργολάβους.

Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο Δήμος είναι εδώ. Θα στείλουμε ξανά επιστολή, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα στηρίξουμε την εκδήλωση των κατοίκων. Η δική τους προσπάθεια είναι καθοριστική.

Χωρίς τους κατοίκους, ούτε ο Δήμος ούτε, όπως αποδείχθηκε, το αρμόδιο Υπουργείο θα είχαν ενημερωθεί για όσα συμβαίνουν.