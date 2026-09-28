Πρέπει να υπάρξει απάντηση με παγκόσμια αποφασιστικότητα και δύναμη, οι τρομοκράτες της Ρωσίας θα συνεχίσουν αν δεν τους σταματήσουμε εδώ στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Βίντεο από την επίθεση με drone της Ρωσίας στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ανάρτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκαν τρεις ακόμα άνθρωποι, σύμφωνα με μία πρώτη αποτίμηση.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. «Συνεργεία σβήνουν τη φωτιά και αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό. Όλες οι υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Σήμερα στο Κίεβο, δέχτηκαν επίσης επίθεση μια φαρμακευτική εταιρεία και βενζινάδικα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Συνέχισε λέγοντας πως έγινε επίθεση σε επιχειρηματικό κέντρο στο Ντνίπρο ενώ σε άλλες πόλεις και περιοχές, έγιναν στόχος επίσης πολιτιστικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και υποδομές επικοινωνιών.

«Δυστυχώς, έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι» ανέφερε ο Ζελένσκι απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές και τους αγαπημένων των θυμάτων.

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Προειδοποίησε ότι θα υπάρχει σίγουρα ουκρανική απάντηση ...«και κάθε ένας από τους εταίρους της Ουκρανίας πρέπει να δει σε αυτή την τρομοκρατία, σε αυτά τα πλήγματα, ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας σημαίνει πραγματικά η υποστήριξη των ζωών των ανθρώπων, η υποστήριξη της αρχής ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί κανονική, πουθενά. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για όλα αυτά και να αντιμετωπίσει πραγματικές συνέπειες».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2104534667625955425}

Στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται να έχει καταστραφεί τμήμα του πλευρικού τοίχου του κτιρίου ενώ η φωτιά μαίνεται στον δεύτερο και τρίτο όροφο. Γύρω από το κτίριο φαίνονται πολλά συντρίμμια.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2104562098852274614}

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε ότι από την επίθεση «Μια γυναίκα σκοτώθηκε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Νωρίτερα οι αρχές της πόλης ανέφεραν ότι επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στην συνοικία Σεφτσένκο της πόλης όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.

{https://x.com/natemook/status/2104548833023697034}

{https://x.com/maria_avdv/status/2104527360070733958}

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