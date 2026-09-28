O πρόεδρος του ΟΕΕ ζητά να μετατεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις οντότητες της δεύτερης περιόδου, αντί της 1ης Οκτωβρίου.

Τη μετάθεση των προθεσμιών για δύο κρίσιμα στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών διαδικασιών ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, προειδοποιώντας ότι η αγορά δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένη για την εφαρμογή τους και ότι ενδεχόμενες τεχνικές δυσλειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα. Με επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ζητά να μετατεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις οντότητες της δεύτερης περιόδου, αντί της 1ης Οκτωβρίου 2026 που προβλέπεται σήμερα.

Το Επιμελητήριο αποδίδει το αίτημά του στην τεχνική ανετοιμότητα μέρους της αγοράς, καθώς, όπως αναφέρει, μεγάλος αριθμός παρόχων λογισμικού και συστημάτων ERP δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και δοκιμές. Παράλληλα, επισημαίνει την αυξημένη επιβάρυνση των λογιστών και φοροτεχνικών από τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμώντας ότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί για την ενημέρωση και εκπαίδευση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΟΕΕ εστιάζει και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι αρκετές δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με τη νέα διαδικασία και ειδικότερα με τη σημασία της «Δήλωσης Έναρξης» έως την 1η Οκτωβρίου, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργεί κίνδυνο επιβολής διοικητικών προστίμων. Ανάλογες επιφυλάξεις διατυπώνονται για τη Β΄ φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2026. Στη συγκεκριμένη φάση προβλέπεται η υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής, καθώς και ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αποθεμάτων.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά και ζητά παράταση τουλάχιστον έξι μηνών. Παράλληλα, προτείνει να θεσπιστεί δωδεκάμηνη πιλοτική περίοδος χωρίς πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Σύμφωνα με το ΟΕΕ, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ο περιορισμένος χρόνος προσαρμογής. Η έκδοση myDATA 2.0.2 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου έναν μήνα πριν από την προβλεπόμενη καθολική εφαρμογή, ενώ ακολούθησαν πρόσθετες βελτιώσεις στην εφαρμογή «timologio». Υπό αυτές τις συνθήκες, το Επιμελητήριο εκτιμά ότι οι εταιρείες λογισμικού δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ενσωματώσουν τις νέες προδιαγραφές και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες δοκιμές, ούτε οι επιχειρήσεις για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.

Το ΟΕΕ αναφέρεται επίσης σε καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί στην εμφάνιση και τη σύνοψη παραστατικών, κυρίως στα συνενωμένα παραστατικά, όπως το Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής και το Πιστωτικό – Δελτίο Αποστολής. Προειδοποιεί ότι σε ένα σύστημα όπου τα παραστατικά πρέπει να είναι διαθέσιμα και έγκυρα σε πραγματικό χρόνο, οι τεχνικές καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση φορτίων, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό, εκτός από την εξάμηνη παράταση και την πιλοτική περίοδο χωρίς κυρώσεις, το Επιμελητήριο ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην τεχνική αναβάθμιση των υποδομών της ΑΑΔΕ.

«Το Οικονομικό Επιμελητήριο στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Όμως μια μεταρρύθμιση πετυχαίνει μόνο όταν η αγορά, οι επαγγελματίες και οι υποδομές είναι έτοιμοι να τη σηκώσουν. Σήμερα δεν είναι», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε η εφαρμογή των νέων μέτρων να γίνει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και χωρίς προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.