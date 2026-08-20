Παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξετάζουν κυβέρνηση και ΑΑΔΕ, με την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2026 να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σε παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ προσανατολίζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ, μεταθέτοντας την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 που είναι η τρέχουσα καταληκτική προθεσμία.

Η παράταση θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανή, καθώς χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Παράλληλα, φορείς της αγοράς και λογιστές έχουν ζητήσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής, προκειμένου να περιοριστούν προβλήματα και λάθη κατά την εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

Στο τραπέζι η μετάθεση έως τον Μάρτιο του 2027

Το αίτημα έχουν θέσει με ιδιαίτερη έμφαση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. Με κοινή επιστολή τους προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ζητούν η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B να μετατεθεί στην 1η Μαρτίου 2027. Ζητούν επίσης παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 της προθεσμίας για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων πρόωρης ένταξης.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καλύπτει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Για συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εκπληρώνουν την υποχρέωση είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών «timologio» και «myDATAapp» της ΑΑΔΕ. Στις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη θα είναι υποχρεωτική.

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Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η προσαρμογή λόγω των κυρώσεων. Για παραβάσεις που αφορούν πράξεις χωρίς ΦΠΑ προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόστιμα από 500 έως 2.500 ευρώ. Για συναλλαγές με ΦΠΑ, η κύρωση μπορεί να φθάνει στο 50% του φόρου που αντιστοιχεί στο μη εκδοθέν ή ανακριβές παραστατικό και στο 100% σε περίπτωση υποτροπής.

Οι φορείς της αγοράς διευκρινίζουν ότι δεν ζητούν ακύρωση της μεταρρύθμισης. Υποστηρίζουν ότι η μετάθεση θα δώσει στις επιχειρήσεις και στους λογιστές τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας, περιορίζοντας τον κίνδυνο λαθών και προστίμων κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.