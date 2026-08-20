Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες:
Τομεάρχης Εξωτερικών:
- Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας:
- Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εσωτερικών:
- Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Διαφάνειας:
- Πολάκης Παύλος
Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:
- Παππάς Νίκος
Τομεάρχης Υγείας:
- Πολάκης Παύλος
Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού:
- Αμανατίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πολιτισμού:
- Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:
- Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών:
- Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Δικαιοσύνης:
- Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:
- Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
- Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
- Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:
- Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:
- Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:
- Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Τουρισμού:
- Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου:
- Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
- Παππάς Νίκος
Γραμματέας ΚΟ:
- Αμανατίδης Γιάννης
Διευθύντρια ΚΟ:
- Γκαρά Νατάσα
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:
Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών)