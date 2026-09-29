«Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκη, μιλώντας στο Mega.

«Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega αναφορικά με το ζήτημα της ακρίβειας που στραγγαλίζει τα περισσότερα νοικοκυριά της χώρας, εξαπολύοντας «βολές» κατά της κυβέρνησης για την πολιτική που ασκεί.

Κατήγγειλε, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι γίνονται μεγάλα επιχειρηματικά παιχνίδια στον χώρο της Υγείας με την ανοχή της κυβέρνησης και μίλησε για «κοροϊδία» σχολιάζοντας την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 86.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις τόνισε πως ο ίδιος αισιοδοξεί ότι στο τέλος ο κόσμος θα δώσει θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως διχαστικά και αλαζονικά τα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς».

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/2935574200139360/}

Αναλυτικά τα όσα είπε:

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Αρκαλοχώρι

«Άνθρωποι ηλικιωμένοι μένουν σε κοντέινερ κι αυτό είναι ντροπή. Και το σχολείο και οι κατοικίες, είναι πάρα πολλά, το υπουργείο Υποδομών έπρεπε να είχε κάνει άλλες ενέργειες. Δεν έχει στηριχθεί η περιοχή να επανέλθει».

Ακρίβεια

«Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Τα έσοδα είναι 1,2 δις. παραπάνω απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί. Στα καύσιμα είναι 140 εκατ. ευρώ παραπάνω. Κάναμε μία καθαρή πρόταση. ΕΦΚ, υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Γιατί να μην το κάνει και η Ελλάδα; Το καλύπτεις από το ΦΠΑ τη μείωση του ΕΦΚ. Το μέτρο είναι με βάση το περιθώριο. Δεν φτάνει όμως. Πρέπει να πάρουμε και από τον Προϋπολογισμό. 300 εκατ. ευρώ; Πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Για όσο υπάρχει αυτή η κρίση. Το ποσό που μπορεί να αντληθεί πάνω από μισό δισ. ευρώ. Δεύτερο έλεγχος της αλυσίδας και τρίτον τα διυλιστήρια. Πρέπει να ρίξουν τις τιμές. Πρέπει και αυτοί να συμβάλουν. Προτείναμε μόνιμος μηχανισμός που θα φορολογηθεί τα υπερκέρδη. Αν δεν γίνει τώρα παρέμβαση και στους 3 πυλώνες θα καταρρεύσει η κατανάλωση, άρα ο ΕΦΚ θα είναι λιγότερος. Όσο περνάνε οι μέρες κερδίσουν από τον ΦΠΑ. Όταν η κατανάλωση πέσει ραγδαία, τότε θα καταλάβουν τη λάθος πολιτική τους. Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση.

Ηλεκτρικό: Είπαμε να δώσουν κίνητρα να πάει ο κόσμος στα σταθερά τιμολόγια. Για να φύγει ο κόσμος από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Πέρυσι 17% ήταν παραπάνω το κυμαινόμενο από το σταθερό, φέτος είναι 30%. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Λένε για κακομοίρηδες, λένε ότι η Συγγρού έχει κίνηση και ότι η Ευρώπη λέει τι ωραία περνάνε οι Έλληνες».

Υγεία

«Είχαμε φτιάξει ένα σώμα «Ράμπο». Τώρα λένε ότι πιθανό να ήταν λάθος. Φτιάξαμε το δημόσιο σύστημα Υγείας. Είπαμε κακώς καταργήθηκε. Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις μεγαλύτερες δαπάνες στην ιδιωτική υγεία. Εδώ έχουμε καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Όλα σε έναν απόλυτο έλεγχο. Μετά λένε ‘ίσως να κάναμε λάθος’. Έπρεπε να πεθάνει ένας δημόσιος πολίτης; Μιλάμε για ισχυρό ΕΣΥ. Η δημόσια Υγεία όλο και λιγότερο άνθρωποι θα επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα. Προτείναμε τιμοκατάλογο στην ιδιωτική υγεία. Ο περισσότερος κόσμος πάει εκεί για υπηρεσίες που έχουν να κάνουνε με καθημερινά θέματα. Παντού υπάρχει ιδιωτικός τουρισμός, αλλά με κανόνες και διαφάνεια. Όχι ο κάθε πονηρός να εκμεταλλεύεται κόσμος.

Στον χώρο της Υγείας έχουν γίνει μεγάλα επιχειρηματικά παιχνίδια. Στα νησιά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Χρησιμοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε κάποια μηχανήματα και για να έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση. Οι υπηρεσίες έμειναν ίδιες. Δεν υπάρχει προσωπικό. Στη Σάμο πέρυσι δεν είχαν μόνιμο παιδίατρο. Έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για ένα ισχυρό σύστημα Υγείας. Πρέπει να υπάρχει ειδικός λογαριασμός για κάθε νησί και τα χρήματα να πέφτουν στην Υγεία και την Παιδεία. Θα το καταθέσω τροπολογία».

Για τα εγκαίνια Γεωργιάδη σε κλινική στα νότια προάστια

«Αυτό είναι το λιγότερο, το χειρότερο είναι η πολιτική. Με το ΠΑΣΟΚ υπήρχε ισχυρό σύστημα Υγείας. Γιατί οι «Ράμπο» καταργήθηκαν; Μήπως όλοι οι έλεγχοι έχουν αποδυναμωθεί για συγκεκριμένους λόγους; Εμείς θέλουμε να βάλουμε κανόνες».

Για την τηλεϊατρική

«Υπάρχει το μηχάνημα. Είναι στελεχωμένος ο μηχανισμός; Όχι. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει μια δομή στην Αθήνα που να δίνει τις κατευθύνσεις. Πηγαίντε στα δημόσια νοσοκομεία. Οι πολίτες έχουν την υγεία που θέλουν;»

Άρθρο 86

«Έγινε η πρόταση της κυβέρνησης και ψηφίσαμε η τελική απόφαση να παραμένει στα χέρια της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Περιφρονούν τον κόσμο. Οι πολίτες θέλουν οι υπουργοί να ελέγχονται. Δεν θα δίνουμε λευκή επιταγή στην κοροϊδία. Δικαστικό συμβούλιο».

Δημοσκοπήσεις

«Πιστεύω στο τέλος ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς» είναι αλαζονικά διλήμματα. Θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο, δεν τον διχάζει. Η λύση του ΠΑΣΟΚ είναι προγραμματική».

Για το αν είναι αντίπαλος είναι ο Τσίπρας

«Αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Έχουμε χρέος να απαντάμε. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Ο λαός του έδωσε δύο ευκαιρίες. Είδαμε τι έκανε. Μιλάει για δίκαιη φορολόγηση και ήταν δίκαιος μόνο με τα ολιγοπώλια. Το ίδιο και ο κ. Μητσοτάκης. Τι έκαναν με τα μερίσματα; Ο ένας το πήγε 10% και ο άλλος 5%. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση, κάνουμε αγώνα για να πάει η χώρα παρακάτω».

Για το δημοσίευμα της WSJ

«Δεν γνωρίζω αν είναι έτσι όπως τα γράφει. Πριν 2 χρόνια ο πρωθυπουργός υπέγραψε μια ενεργειακή συμφωνία και στη μέση ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ. Δεν περικλείει τιμή για τον κ. Μητσοτάκη».