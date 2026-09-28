«Δεν προτείνουμε μαγικές ή εύκολες λύσεις. Προτείνουμε μελετημένες παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην τσέπη των πολιτών», ανέφερε ο κ. Φαραντούρης.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιστροφή στα νησιά των εσόδων που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ μειωμένου και ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι «η στήριξη των νησιών μας και η αρχή της νησιωτικότητας χρειάζεται συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες πολιτικές», αναφερόμενος στις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Όπως επισήμανε, σε ορισμένα νησιά εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17%, ενώ στα περισσότερα δεν ισχύει αντίστοιχο καθεστώς. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τα έσοδα που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του μειωμένου και του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ να επιστρέφουν στα ίδια τα νησιά και να κατευθύνονται σε έργα και υπηρεσίες που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η πρόταση που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης διαφοράς του ΦΠΑ έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς οι σχετικοί πόροι θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω της ενίσχυσης δικτύων και βασικών υποδομών, καθώς και της στήριξης σχολείων και νοσοκομείων.

Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι στόχος είναι η εφαρμογή παρεμβάσεων με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους κατοίκους των νησιών και όχι η διατύπωση γενικών εξαγγελιών.

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«Δεν προτείνουμε μαγικές ή εύκολες λύσεις. Προτείνουμε μελετημένες παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην τσέπη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.