Η δημοκρατία, όμως, τελειώνει ακριβώς εκεί που η δυνατότητα μιας μεγάλης δύναμης να απειλεί κυβερνήσεις αντιμετωπίζεται ως «business as usual»... σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με μία σκληρή του ανάρτηση ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζει εκ νέου το ζήτημα που προέκυψε με τις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ προς Έλληνα υπουργό ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση σε όποια χώρα θέλουν, ακόμα και στην Ελλάδα.

Η δήλωση, μετά από αποκάλυψη της Wall Street Journal, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ανασκευάσει τις εντυπώσεις. Όχι επιτυχημένα σύμφωνα με τον Αλέξη Χαρίτση.



Αναφέρει στην ανάρτησή του: «Επανέρχομαι στο μείζον ζήτημα που προέκυψε από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε σήμερα να υποβαθμίσει τα όσα αναφέρονται στο επίμαχο δημοσίευμα. Δεν ήταν σε θέση όμως να διαψεύσει ρητά και κατηγορηματικά ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε σε υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης: «Μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», μιλώντας ουσιαστικά για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να παρεμβαίνουν στις κυβερνήσεις άλλων χωρών αν αυτές δεν εξυπηρετούν τα «σωστά» συμφέροντα.

»Απλώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν το θεώρησε «απειλή» ή «πολιτικό εκβιασμό». Τι ήταν λοιπόν Φιλοφρόνηση; Αστεϊσμός μεταξύ τυρού και αχλαδίου; Ο παριστάμενος Υπουργός κ. Παπασταύρου δεν έχει να πει κάτι;».

Συνεχίζει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «Αυτή η φράση μόνο ως απειλή και ως εκβιασμός μπορεί να εκληφθεί. Απλώς η κυβέρνηση της Δεξιάς γνωρίζει καλά τους κανόνες του παιχνιδιού της εξάρτησης. Γιατί το παίζει χρόνια. Και νομίζει ότι αν σφυρίζει αδιάφορα, κανείς δεν θα προσέξει ποιος εκτελεί πρόθυμα εντολές.

»Στον διεθνή Τύπο η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μείζον ζήτημα δημοκρατίας και ξένης παρέμβασης. Στην Ελλάδα, κυβέρνηση και μεγάλο μέρος των ΜΜΕ επιδεικνύουν μια εντυπωσιακή απουσία τέτοιων ευαισθησιών.

»Η δημοκρατία, όμως, τελειώνει ακριβώς εκεί που η δυνατότητα μιας μεγάλης δύναμης να απειλεί κυβερνήσεις αντιμετωπίζεται ως «business as usual»… Όσο για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καλό θα ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σταματήσει να χύνει κροκοδείλια δάκρυα για τις διεθνείς τιμές ενέργειας, όταν έχει αποφασίσει στρατηγικά να συνδέσει το ενεργειακό μίγμα της χώρας με το πανάκριβο αμερικανικό LNG» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

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