Στο στόχαστρο του Λυκοπάντη η αντίδραση της κυβέρνησης στο δημοσίευμα της WSJ Γκιλφόιλ: «Λομπίστες και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα»

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τις σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον βάζει την κυβέρνηση ο Γιώργος Λυκοπάντης, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς με μία ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το φερόμενο επεισόδιο ανάμεσα στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο Λυκοπάντης εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, συνδέοντας την υπόθεση με τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, διαμορφώνονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Σε ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λομπίστες, ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, γονυπετείς υπουργοί, πρέσβεις. Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα στην 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών».