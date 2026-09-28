«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ», φέρεται σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα να είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Σταύρο Παπασταύρου, αναφερόμενη στην επικείμενη, τότε, κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας.

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη φερόμενη έντονη συνομιλία της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο του σχετικού δημοσιεύματος βρίσκεται μία φράση που η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η αναφορά προκάλεσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.

Η WSJ αποδίδει την περιγραφή σε πρόσωπο που, όπως αναφέρει, ήταν παρόν στο δείπνο και σε άλλα πρόσωπα που ενημερώθηκαν για όσα συνέβησαν, ενώ σημειώνει ότι ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας.

Το περιστατικό περιλαμβάνεται σε εκτενές δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας για τον ρόλο της Γκίλφοϊλ στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με αιχμή το αμερικανικό LNG και τον Κάθετο Διάδρομο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν επιβεβαιώνεται η συνομιλία, αλλά και για το ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής πλευράς εφόσον πράγματι συνέβη.

ΕΛΑΣ: «Γιατί αποκρύπτεται από τον Μάρτιο;»

Να ξεκαθαρίσει εάν πράγματι συνέβη το περιστατικό που περιγράφει η Wall Street Journal και, εφόσον επιβεβαιώνεται, γιατί δεν έγινε γνωστό από τον περασμένο Μάρτιο και ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής πλευράς, ζητά από την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ, μέσω του τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής, Χάρη Τζήμητρα.

«Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό.

Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής, Χάρης Τζήμητρας

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid02n8jcdG4UZbPAuScjhANx4J4WnW9Fokij9gjT32z8T3BfZewdHxXKQyj4giFVKSUdl}

ΠΑΣΟΚ: «Σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή»

Για «σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης» κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκος Παρασύρης.

«Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνη αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος», καταλήγοντας τονίζουν: «Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02WfaGtLuv1SFrcoEhB6wFJGvwduDDRrUMb53vaSyCrywBZKQSBy5g6e82U3Mk2Jagl}

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά»

Άμεση τοποθέτηση από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον πρωθυπουργό ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τους να ξεκαθαρίσουν εάν πράγματι υπήρξε η συνομιλία που περιγράφεται στο δημοσίευμα. Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με τον Κάθετο Διάδρομο και την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας από το αμερικανικό LNG.

«Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, και της Ελλάδας, είναι εξαιρετικά σοβαρές και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid0zXSxLEsTbWSVvjWG4t3Er4pzNskqCzjC7AdBryuk82FGVDrvZJDKkfMQAUg1sUrYl}

ΚΚΕ: «Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης»

Στον Κάθετο Διάδρομο και συνολικά στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στην περιοχή επικεντρώνει την αντίδρασή του το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας «ένοχη» τη σιωπή της κυβέρνησης και συνδέοντας το θέμα με την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

«Η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της ΝΔ, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επιβεβαιώνει τουλάχιστον την παρέμβαση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, στην προώθηση με κάθε τρόπο του αμερικανικού σχεδιασμού για τον Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα, για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει πρωτοστατώντας στην πάλη ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με επόμενο σταθμό τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».

{https://x.com/gt_kke/status/2104270527258845267}

Νέα Αριστερά: «Αμείλικτα ερωτήματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Τρία συγκεκριμένα ερωτήματα απευθύνει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά: εάν επιβεβαιώνει τον διάλογο Γκίλφοϊλ - Παπασταύρου, εάν θεωρεί ότι υπήρξε απειλή αποσταθεροποίησης της χώρας και γιατί συνεχίζει να προωθεί τις συμφωνίες για τη μεταφορά αμερικανικού LNG.

«Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ της αποκάλυψε τις πρακτικές που μετέρχεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσει μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα μας και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χρησιμοποιεί από λομπίστες μέχρι ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, προκειμένου να «δέσει» τη χώρα μας στο ενεργειακό «άρμα» των ΗΠΑ.

Στο δημοσίευμα περιγράφεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα στο οποίο διαπλέκονται η πρέσβειρα των ΗΠΑ, ένα πολυδιαφημισμένος ελληνοαμερικανός λομπίστας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ένας ελληνικός επιχειρηματικός κολοσσός που συμπράττει με τη ΔΕΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών. Αποτέλεσμα της δράσης αυτού του συστήματος είναι να συνάπτονται συμβάσεις δισεκατομμυρίων για υποδομές στις οποίες θα μεταφέρεται αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η αποτελεσματικότητα των οποίων αμφισβητείται ευθέως.

Η πιο ανατριχιαστική αποκάλυψη όμως αφορά την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία συνεργάζεται στενά με την απεσταλμένη του Τραμπ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται τον περασμένο Μάρτιο να είπε στον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, πως «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν εξελίξεις και σε άλλη χώρα», ανάλογες με αυτές που έλαβαν χώρα και έχουν προκαλέσει πολιτική κρίση στη Ρουμανία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει άμεσα να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

-Επιβεβαιώνει τον διάλογο ανάμεσα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Σταύρο Παπασταύρου;

-Απείλησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ την χώρα μας με αποσταθεροποίηση;

-Γιατί παρά τις έμμεσες αλλά σαφείς απειλές της Γκιλφόιλ η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί με αξιοσημείωτη θέρμη τις συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού LNG;

Οι αποκαλύψεις της WSJ είναι εξαιρετικά σοβαρές και δεν χωρά σιωπή. Όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης οφείλουν άμεσα να αντιδράσουν και να πάρουν ξεκάθαρη θέση ενάντια σε όσες δυνάμεις απειλούν την δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα μας».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid02Pcamib5374HCBBnsmth6zwd5F1Kt4ZGwtnipSeN4bhqpGMj1WuLCaKvwc2w5UYgWl}

Χαρίτσης: «Ακόμη και η πιθανότητα να ειπώθηκε απαιτεί επίσημη αντίδραση»

Στη φερόμενη φράση της Αμερικανίδας πρέσβειρας και στη βαρύτητα που θα είχε εφόσον επιβεβαιωθεί επικεντρώνεται ο Αλέξης Χαρίτσης, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η πιθανότητα να ειπώθηκε θα έπρεπε να έχει προκαλέσει επίσημη αντίδραση. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και της επιλογής του αμερικανικού LNG.

«Μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ» (!)

Αυτό φέρεται να είπε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ στον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας.

Η φράση δεν προέρχεται από κάποιο ρεπορτάζ για τις παλιές καλές συνήθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λατινική Αμερική.

Αλλά από εκτενές άρθρο της Wall Street Journal για κάτι τωρινό: την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για την «ενεργειακή απεξάρτηση» της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης από τη Ρωσία και την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου από αμερικανικό LNG.

Έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από το δημοσίευμα κι η ελληνική κυβέρνηση σιωπά.

Δυστυχώς ούτε από την αντιπολίτευση έχουμε ακούσει κάτι μέχρι τώρα.

Κι όμως, ακόμη και η πιθανότητα να ειπώθηκε αυτή η φράση από την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών προς έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης θα έπρεπε να αρκεί για να υπάρξει επίσημη αντίδραση.

Δεν μιλάμε για διπλωματική αγένεια.

Μιλάμε για την πιθανότητα απειλής με παρέμβαση στην εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας.

Περιγράφει την εκτροπή σαν δυνατότητα εξωτερικής πολιτικής.

Κι αυτή η φράση, αν ειπώθηκε, έρχεται από την κυβέρνηση Τραμπ. Μια κυβέρνηση που παρεμβαίνει πλέον ανοιχτά στην πολιτική ζωή άλλων χωρών, προσφέροντας πολιτική στήριξη σε ακροδεξιές δυνάμεις και υποψηφίους στην Ευρώπη.

Το επιχείρημα με το οποίο οργανώθηκε τα τελευταία χρόνια η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης (και βεβαίως της Ελλάδας) ήταν ότι η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δίνει σε ένα αυταρχικό και επεμβατικό κράτος –τη Ρωσία του Πούτιν– οικονομικούς πόρους και ένα ισχυρό μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. Η απεξάρτηση είναι, επομένως, αναγκαία.

Ωραία.

Τότε γιατί στόχος μας δεν είναι η ενεργειακή αυτονομία αλλά απλώς η αλλαγή προμηθευτή;

Γιατί η χώρα αναγκάζεται να εξαρτηθεί όλο και περισσότερο από πωλήσεις πανάκριβου αμερικανικού LNG;

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επενδύσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο στον Κάθετο Διάδρομο και στον δήθεν γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλης αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια.

Είναι η νέα «Μεγάλη Ιδέα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα.

Μια χώρα δεν γίνεται γεωπολιτικά ισχυρότερη επειδή βαθαίνει την εξάρτησή της από μια μεγάλη δύναμη. Ιδίως όταν η μεγάλη αυτή δύναμη έχει απροκάλυπτα υποκαταστήσει τη διπλωματία με τις business.

Έτσι το «μπορούμε να το κάνουμε και εδώ» δεν ακούγεται σαν παραφωνία.

Και όταν μια κυβέρνηση βαφτίζει την εξάρτηση «αναβάθμιση» τότε ναι, μπορεί να εκθέτει τη δημοκρατία σε κίνδυνο».

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid02axgZ4dTqcrbtJ1DqR2Eu9K7nnFDHtZTVHC82fk46GkBkeckmmTGdDzArGnys3QoLl}