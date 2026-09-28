«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φοβούμενος πως είναι αναλώσιμος, υποτάσσεται πλήρως στις απειλές των απεσταλμένων του Τραμπ και έχει κάνει την κυβέρνησή της χώρας μας εκτελεστικό όργανο των Αμερικανών.»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τη φερόμενη έντονη συζήτησή της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο. Η Νέα Αριστερά εξαπολύει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να καλύψει την Αμερικανίδα πρέσβειρα αντί να ζητήσει εξηγήσεις για όσα αναφέρονται στο αμερικανικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Νέα Αριστερά το Μέγαρο Μαξίμου είχε δύο επιλογές, είτε να υπερασπιστεί τη δημοκρατική νομιμότητα και να ζητήσει σαφείς απαντήσεις για όσα καταγγέλλονται είτε να επιλέξει την πολιτική κάλυψη της Αμερικανίδας πρέσβειρας. Όπως αποδεικνύει η κυβερνητική στάση σύμφωνα με την Νέα Αριστερά «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διάλεξε πλευρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια δήλωση, που διάβασε πιστά μέσα από τις υπαγορευμένες του σημειώσεις και λειτουργώντας σαν υπάλληλος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κάλυψε απόλυτα την πρέσβειρα των ΗΠΑ, αλλά και το παρασύστημα με λεία εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει στήσει με λομπίστες και ισχυρούς εγχώριους επιχειρηματίες.»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί τον Τραμπ και αποτελεί απειλή για την δημοκρατία

Και συνεχίζοντας τονίζεται στην ανακοίνωσή ότι «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκαθάρισε ουσιαστικά πως θα συνεχίσει να υπηρετεί πρόθυμα τις επιδιώξεις των Αμερικανών στα Βαλκάνια, ενώ το ελληνικό δημόσιο θα συμμετέχει μέσω της ΔΕΠΑ σε πανάκριβα παιχνιδια με επιχειρηματίες και λομπίστες.» Η Νέα Αριστερά ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει να ευθυγραμμιστεί με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «εκτελεστικό όργανο των Αμερικανών». Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση καταλήγει στον χαρακτηρισμό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αποτελεί απειλή για την Ελλάδα».