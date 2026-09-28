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Διακοπή κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στη λεωφόρο Κηφισού.

Τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στη λεωφόρο Κηφισού από απόψε (28/9) έως και την 1η Οκτωβρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 23:00 έως τις 05:00 της επομένης, σε συγκεκριμένα τμήματα της λεωφόρου Κηφισού κάθε ημέρα. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Για αυτό τον λόγο, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Λεωφόρος Κηφισού: Τα σημεία που θα διακοπεί η κυκλοφορία κάθε ημέρα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

- 28 Σεπτεμβρίου: Από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.

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- 29 Σεπτεμβρίου: Από την οδό Παπακυριαζή έως τη λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

- 30 Σεπτεμβρίου: Από τη λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.

- 29 και 30 Σεπτεμβρίου: Από τη λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- 1 Οκτωβρίου: Από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «Γαλαξίας», στο ρεύμα προς Λαμία.