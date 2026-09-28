Ο νεαρός τραυματίστηκε στο 2ο λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας –Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης της Β’ ομάδας του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο νεαρός αθλητής βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας και χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο 16χρονος έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες του, στους αντιπάλους και στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο αγώνας διακόπηκε και στον νεαρό ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του από τη Θάσο προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

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Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην Καβάλα και στη Θάσο, με την οικογένεια του νεαρού να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, ενώ συμπαίκτες, προπονητές και άνθρωποι της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινότητας εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και περιμένουν με αγωνία νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και στην πορεία της υγείας του 16χρονου. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου στην περιοχή έχουν ενώσει τις ευχές τους, ελπίζοντας ότι ο νεαρός αθλητής θα καταφέρει να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή δοκιμασία.

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Η ανάρτηση του ΑΠΣ Βύρωνα Καβάλας

Ο Βύρων Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον 16χρονο ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του. «Ποδοσφαιριστής της β’ ομάδας του Συλλόγου μας τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του αγώνα στην Παναγία της Θάσου. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι και στεκόμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του. Παλικάρι μας, στέλνουμε όλη μας τη δύναμη. Να βγεις νικητής από αυτή τη μάχη», ανέφερε ο σύλλογος.

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Σε δεύτερη ανακοίνωσή του, ο Βύρων Καβάλας γνωστοποίησε την αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του μέχρι νεοτέρας, καθώς η σκέψη όλων βρίσκεται στον νεαρό ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του. «Κρατάμε την ελπίδα ζωντανή και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη.»

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Τη συμπαράστασή του εξέφρασε και ο Αίαντας Παναγίας, με τον οποίο αγωνιζόταν ο Βύρων Καβάλας τη στιγμή του περιστατικού.

{https://www.facebook.com/AiasPanagias/posts/1559917789271320?ref=embed_post}