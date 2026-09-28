Το μήνυμα του 88χρονου Κυριάκου Ρεΐζη μετά τον τερματισμό του στα 5 χιλιόμετρα του αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση.

Ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης τερμάτισε με επιτυχία την διαδρομή των 5 χιλιομέτρων του αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση και έστειλε ένα γλυκό μήνυμα στη γυναίκα του που έχασε έξι μήνες πριν.

Όταν ρωτήθηκε τι σκεφτόταν σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, αποκάλυψε τον προσωπικό λόγο που τον συνόδευσε μέχρι τον τερματισμό.

«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο κ. Ρεΐζης, σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό. «Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε.

Η συμμετοχή του στον αγώνα και τα λόγια του μετά τον τερματισμό αποτελούν μια απόδειξη πως η αγάπη και η μνήμη μπορούν να δώσουν δύναμη ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.

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