Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να παραμείνει σε ισχύ για έως 120 ημέρες, συν τις περιόδους κατά τις οποίες το Κογκρέσο της Βραζιλίας βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, δηλαδή έως τις αρχές Μαρτίου του 2027.

Τις εξελίξεις στη ρυθμιστική αγορά της Βραζιλίας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην Betano σχολιάζει η Allwyn με ανακοίνωσή της, μετά την έναρξη ισχύος προσωρινού μέτρου που προβλέπει την απαγόρευση του online αθλητικού στοιχήματος και του iGaming στη χώρα.

Όπως αναφέρει η Allwyn, το μέτρο δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η εταιρεία έχει παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά μέσω της συμμετοχής της κατά 36,75% στην Kaizen Gaming, η οποία διαχειρίζεται το brand Betano.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Allwyn, το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να παραμείνει σε ισχύ για έως 120 ημέρες, συν τις περιόδους κατά τις οποίες το Κογκρέσο της Βραζιλίας βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, δηλαδή έως τις αρχές Μαρτίου του 2027. Η εταιρεία σημειώνει ότι το μέτρο θα πάψει αυτομάτως να ισχύει εάν απορριφθεί από οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου ή εάν δεν επικυρωθεί και από τα δύο εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Η θέση της εταιρείας για την Betano

Στην ίδια ενημέρωση αναφέρεται ότι η Betano εξετάζει ενδεχόμενες κινήσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων του μέτρου, ενώ προετοιμάζει και νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της στη Βραζιλία. Η Allwyn παραπέμπει σχετικά στην πενταετή άδεια λειτουργίας της Betano, η οποία, όπως αναφέρει, εκδόθηκε υπό την υφιστάμενη κυβέρνηση με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η Allwyn επισημαίνει ακόμη ότι η Βραζιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Betano. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στις υπόλοιπες χώρες συνεισφέρουν συνολικά την πλειονότητα των εσόδων της και έχουν καταγράψει το τελευταίο διάστημα σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τη Βραζιλία.

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Κατά την ανακοίνωση, η Betano σκοπεύει επίσης να συνεχίσει τα ήδη υφιστάμενα σχέδια γεωγραφικής επέκτασής της, με στόχο την είσοδο σε τέσσερις επιπλέον χώρες στις αρχές του 2027.

Η εκτίμηση της Allwyn για τις οικονομικές επιπτώσεις

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, η Allwyn σημειώνει ότι η Betano αποτελεί μία μόνο συνιστώσα των ευρύτερων δραστηριοτήτων της στις λοταρίες και το gaming. Η συμμετοχή της στην Betano λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με την εταιρεία, τυχόν επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του 2026 θα αποτυπωθεί κυρίως στο μερίδιο κερδών από συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με αυτή τη μέθοδο.

Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση της Allwyn και την υφιστάμενη κατανόηση του μέτρου από την ίδια, εφόσον αυτό παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2026, η επίπτωση στο περιθώριο Adjusted EBITDA εκτιμάται από την εταιρεία ως περιορισμένη. Ωστόσο, η Allwyn αναφέρει ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η προηγούμενη πρόβλεψή της για Adjusted EBITDA margin περίπου 37% το 2026 δεν θα είναι πλέον εφαρμόσιμη.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι προκαταρκτική και παραμένει υπό εξέταση. Όπως αναφέρει, το ακριβές μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη διάρκεια ισχύος του μέτρου και από την αποτελεσματικότητα ενδεχόμενων παρεμβάσεων στο κόστος, καθώς και άλλων ενεργειών βελτιστοποίησης εσόδων και δαπανών.