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Τον κατηγορούμενο εντόπισαν αστυνομικοί που περιπολούσαν στη Μεταμόρφωση.

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασε η αστυνομία στη Μεταμόρφωση Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τον ανήλικο εντόπισαν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή το βράδυ της Δευτέρας (21/09), οι οποίοι έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια αατέργαστης κάνναβης, τα οποία εκτιμάται ότι προορίζονταν για διακίνηση, καθώς και το ποσό των 280 ευρώ.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και στη συνέχεια οδηγήθηκε αρμοδίως.