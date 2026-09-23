Ο 27χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω προς την Ηγουμενίτσα έχοντας οργανώσει τη συνάντηση με την πρώην σύντροφό του.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, καθώς τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε η νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε συνολικά 14 τραύματα από μαχαίρι, τύπου σουγιά, με επτά από αυτά να βρίσκονται στην πλάτη. Ορισμένα από τα τραύματα προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ήπαρ και η σπλήνα.

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα τραύματα στον λαιμό, τα οποία, ήταν και τα πλέον θανατηφόρα.

Ο εισαγγελέας Θεσπρωτίας μετέβη στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 27χρονος και του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή την Πέμπτη, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία της 25χρονης.

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Τα αμυντικά τραύματα στα χέρια

Τραύματα καταγράφηκαν ακόμη στα πόδια της 25χρονης, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν κακώσεις που χαρακτηρίζονται ως αμυντικού τύπου.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα παραπέμπουν σε προσπάθεια της νεαρής γυναίκας να προστατευθεί από την επίθεση.

Η 25χρονη, η οποία εργαζόταν ως βιολόγος στην Ηγουμενίτσα και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της, είχε χωρίσει από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

Η ομολογία του 27χρονου και η αρχική εκδοχή

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπειτα από μια σειρά αντιφάσεων στην κατάθεση του 27χρονου.

Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τόσο εκείνος όσο και η 25χρονη δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους κουκουλοφόρους. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα των Αρχών.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε σημείο με πυκνή βλάστηση, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη. Έφερε τραύματα στον θώρακα, ένα εκ των οποίων ήταν βαθύ, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ηγουμενίτσας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Κατά την ανάκριση, τελικά παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του.

Ο ισχυρισμός για το οικονομικό χρέος των 2.000 ευρώ

Ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε συναντηθεί με την 25χρονη προκειμένου να συζητήσουν για οικονομική διαφορά ύψους 2.000 ευρώ.

Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους ακολούθησε έντονος καβγάς και στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με τον σουγιά.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν με επιφύλαξη την εκδοχή αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω προς την Ηγουμενίτσα έχοντας οργανώσει τη συνάντηση με την πρώην σύντροφό του.

Μάλιστα, φέρεται να είχε φτάσει στην περιοχή μία ημέρα πριν από το έγκλημα και να πέρασε τη νύχτα σε παγκάκι, γεγονός που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Βρέθηκε το μαχαίρι της επίθεσης

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και ο εντοπισμός του όπλου του εγκλήματος.

Ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου, όπως φέρεται να ανέφερε, πέταξε τον σουγιά μετά την επίθεση. Το αντικείμενο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να αναζητηθούν τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πέταξε μετά το περιστατικό.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και το κινητό τηλέφωνο της 25χρονης, προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενό του και να εξεταστούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Την Αστυνομία στο σημείο του εγκλήματος φέρεται να ειδοποίησε αρχικά ένας περαστικός, ο οποίος αντίκρισε την 25χρονη αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου.

Οι μαρτυρίες για καβγάδες στο σπίτι

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Γειτόνισσα, μιλώντας σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», περιέγραψε ότι κατά διαστήματα ακούγονταν έντονες φωνές και καβγάδες από το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

«Έκανε φασαρίες αυτός. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.