Η αύξηση του κόστους ζωής δεν επηρεάζει μόνο τις καθημερινές αγορές και τη στέγαση, αλλά πλέον αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές προσεγγίζουν τις ερωτικές σχέσεις.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εκπροσώπους της Gen Z και των Millennials δηλώνουν ότι η ακρίβεια έχει επηρεάσει τη ζωή τους στο dating, ενώ ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να σταματήσουν εντελώς τα ραντεβού, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Zelle, της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών στις ΗΠΑ, που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα απευθείας μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.

Ραντεβού με… κόστος

Για αρκετούς νέους Αμερικανούς, ακόμη και η οργάνωση μιας εξόδου έχει μετατραπεί σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Το 17% των ενεργών daters από τις δύο γενιές αναφέρει ότι έχει μπει σε χρέος στην προσπάθειά του να διατηρήσει τον τρόπο ζωής που συνοδεύει τα ραντεβού.

Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει ότι έχει περιορίσει τον αριθμό των ραντεβού του εξαιτίας της αύξησης των τιμών, ενώ το 11% αναφέρει ότι έχει σταματήσει να βγαίνει ραντεβού επειδή απλώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το κόστος.

Η πίεση φαίνεται ότι επηρεάζει και τους άγραφους κανόνες γύρω από το ποιος πληρώνει. Στη Gen Z, το 26% δηλώνει ότι επιλέγει συχνότερα να μοιράζεται τον λογαριασμό εξαιτίας της ακρίβειας, έναντι 18% μεταξύ των Millennials.

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Τα δωρεάν ραντεβού κερδίζουν έδαφος

Παράλληλα, οι νέοι αναζητούν οικονομικότερους τρόπους για να περάσουν χρόνο μαζί. Το 37% των ενεργών daters έχει προτείνει δωρεάν δραστηριότητες προκειμένου να περιορίσει τα έξοδα, ενώ το 33% επιλέγει να περνά περισσότερο χρόνο σε ραντεβού στο σπίτι.

Τα οικονομικά φαίνεται πως αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος και στην επιλογή συντρόφου. Οι μισοί από τους ενεργούς daters δηλώνουν ότι, κάποια στιγμή, η οικονομική συμβατότητα είχε μεγαλύτερη σημασία από την ερωτική χημεία όταν αποφάσιζαν αν θα συνεχίσουν να βλέπουν κάποιον.

Η τάση εμφανίζεται εντονότερη μεταξύ των ανδρών, με το 56% να συμφωνεί με αυτή τη θέση, έναντι 45% των γυναικών. Αντίστοιχα, το ποσοστό φτάνει το 53% στη Gen Z, ενώ μεταξύ των Millennials περιορίζεται στο 46%.

Ωστόσο, τα χρήματα μπορούν εύκολα να μετατραπούν και σε αιτία απογοήτευσης. Το 47% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η συνεχής γκρίνια για τις τιμές μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο «ick», δηλαδή μια ξαφνική απώλεια ερωτικού ενδιαφέροντος. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι ενοχλείται όταν η συζήτηση περιστρέφεται υπερβολικά γύρω από το εισόδημα.

«Τα ραντεβού είχαν πάντοτε άγραφους κανόνες, όμως η αύξηση του κόστους αναγκάζει τους ανθρώπους να τους ξαναγράψουν», δήλωσε η Denise Leonhard, γενική διευθύντρια της Zelle. Όπως σημείωσε, «η οικονομική συμβατότητα γίνεται μέρος του τεστ χημείας», με τη νέα πραγματικότητα να δίνει μεγαλύτερη αξία στον σεβασμό του προϋπολογισμού του άλλου παρά στην επίδειξη μέσω ενός ακριβού λογαριασμού.

Η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει τη νέα γενιά

Η αλλαγή στις συνήθειες του dating εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής ανασφάλειας για τους νεότερους Αμερικανούς. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Axios–Generation Lab σε άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών, το 96% δήλωσε ότι ανησυχεί για το κόστος βασικών αναγκών, όπως το ενοίκιο, τα τρόφιμα, η βενζίνη ή οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας.

Οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν παράλληλα σημαντικούς σταθμούς της ενήλικης ζωής, καθώς η δημιουργία οικογένειας, ο γάμος και η αγορά κατοικίας γίνονται ακριβότερα, την ώρα που αρκετοί νέοι αναγκάζονται ήδη να αναβάλουν τέτοιες αποφάσεις.

Η έρευνα της Zelle πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 1.800 ενηλίκων στις ΗΠΑ, ηλικίας 18 ετών και άνω, από τις 14 έως τις 25 Αυγούστου. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.