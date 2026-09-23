Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου υποχωρούν κατά 0,75%, στα 98,51 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Τετάρτη, καθώς οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενισχύουν τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περιορισμό των κινδύνων για την ενεργειακή προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου υποχωρούν κατά 0,75%, στα 98,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,03%, στα 89,59 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Στο επίκεντρο της αγοράς βρέθηκαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε την Τρίτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή συνάντηση» με την ιρανική αντιπροσωπεία, διάρκειας περίπου τριών ωρών. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας παράλληλα ιδιαίτερα σκληρή ρητορική για το ενδεχόμενο αποτυχίας της διπλωματικής προσπάθειας.

Η εξέλιξη αυτή καλλιέργησε στην αγορά προσδοκίες ότι μπορεί να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, κομβικό πέρασμα για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, όπου η αβεβαιότητα γύρω από την κυκλοφορία των πλοίων έχει ενισχύσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές της ενέργειας.

Συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση

Οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν προς την Τεχεράνη θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θεωρείται πιθανή μια νέα απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

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Η αποκλιμάκωση είναι ήδη αισθητή στην αγορά. Στις τελευταίες πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις οι τιμές έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 12%, απομακρυνόμενες εκ νέου από τη ζώνη άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Πρόκειται για επίπεδα στα οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έχουν επανειλημμένα ενταθεί οι προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.