Οπισθεν ολοταχώς από τον υφυπουργό Εξωτερικών για τα κόμματα των νοικοκύρηδων και των κακομοίρηδων.

Θα κουραστείτε να ακούτε δηλώσεις μετάνοιας από τον Χάρη Θεοχάρη. Η αναφορά του σε κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίρηδες και κόμματα, όπως η ΝΔ, που εκπροσωπούν νοικοκύρηδες προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και, επομένως, ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο βουλευτής νότιου τομέα Β Αθήνας αναδιπλώνεται αναγνωρίζοντας ότι εκφράστηκε με λάθος τρόπο. και παρερμηνεύτηκε αυτό που ήθελε να πει. Εννοείται ότι του τράβηξαν το αυτί και του ζητήθηκε να τα μαζέψει. Εννοείται, επίσης, ότι συνυποψήφιοί του τρίβουν τα χέρια τους θεωρώντας ότι έχει τεθεί εκτός συναγωνισμού.

Α.