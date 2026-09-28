«Δεν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται», είπε ο Χάρης Θεοχάρης και πρόσθεσε: «εκφράστηκα για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα».

Ως «λανθασμένη» χαρακτήρισε ο Χάρης Θεοχάρης τη φράση του: «έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

«Εξέφρασα μια λανθασμένη φράση είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι στη δεκαετία του ’50 και του ’60, άμα τους ακούσεις τι περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, εργαζόμενοι που βλέπου κάποιες αυξήσεις καθότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός ανεβαίνουν, θέλω να πω ότι δεν είναι μια εικόνα μαύρη», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών στο ραδιόφωνο Alpha 989.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ήταν λάθος η φράση του, απάντησε: «Εννοείται, εννοείται. Προσωπικά δεν έχω λόγο να πω για παρερμηνεία των λεγομένων μου. Σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολλά περισσότερα να καταφέρουμε».

Για το αν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, ο Χάρης Θεοχάρης είπε: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που περνάει ακόμα δυσκολότερα από τον μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και θεωρούν ότι αυτός είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων την οποία… Να σας πω και το εξής: Αν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς το μέγεθός της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχει, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ. Διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατ. δεν είναι το ίδιο με το να τα μοιράσεις σε 500 χιλιάδες που το έχουν ανάγκη».

{facebook.com/reel/1753057102580334/}