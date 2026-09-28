Ο Τοσισούκε Καναζάβα αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί για εκείνον λόγο να εγκαταλείψει το πάθος του.

Ο Τοσισούκε Καναζάβα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα στα γυμναστήρια. Στα 90 του χρόνια, όμως, δεν περιορίζεται στις αναμνήσεις μιας σπουδαίας αθλητικής διαδρομής. Εξακολουθεί να προπονείται, να αγωνίζεται και να κατακτά τίτλους, έχοντας ήδη φτάσει τα 19 εθνικά πρωταθλήματα bodybuilding.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν από την τελευταία μεγάλη επιτυχία του, γιόρτασε τα 90ά γενέθλιά του.

Με τους μυς και τις φλέβες στα χέρια του να μαρτυρούν δεκαετίες συστηματικής προπόνησης, ο Καναζάβα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στον χώρο του bodybuilding.

Από το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων στο bodybuilding

Γεννημένος το 1936 στην επαρχία Σιμάνε, στις ακτές της Ιαπωνικής Θάλασσας, ο Καναζάβα ασχολήθηκε αρχικά με την κολύμβηση.

Ως μαθητής λυκείου ξεχώριζε στα 1.500 μέτρα ελεύθερο και ονειρευόταν να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα μυϊκό πρόβλημα, όμως, έβαλε τέλος στα σχέδιά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντί να εγκαταλείψει τον αθλητισμό, αποφάσισε να στραφεί στο bodybuilding και να γίνει ο καλύτερος bodybuilder στην Ιαπωνία.

Η απόφασή του δεν βρήκε αρχικά σύμφωνο τον πατέρα του, ο οποίος θεωρούσε ότι ένας νέος άνδρας θα έπρεπε να εργάζεται. Η μητέρα του, αντίθετα, ήταν επιφυλακτική αλλά υποστηρικτική.

Ο Καναζάβα αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην προπόνηση. Για περίπου πέντε χρόνια έζησε σχεδόν σαν ερημίτης, ενώ γυμναζόταν έως και έξι ώρες την ημέρα. Τα χρήματα από περιστασιακές δουλειές, μεταξύ άλλων ως διανομέας ηλεκτρικών συσκευών, κατευθύνονταν στην αγορά τροφίμων όπως γάλα και τυρί, ενώ τα βασικά γεύματά του τα ετοίμαζε η μητέρα του.

Οι πρώτοι τίτλοι και η συμμετοχή με τον Σβαρτσενέγκερ

Στα 24 του χρόνια, ο Καναζάβα κατάφερε να κάνει πράξη την υπόσχεσή του και κατέκτησε τον τίτλο Mister Japan. Τρία χρόνια αργότερα επανέλαβε την επιτυχία.

Η πορεία του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Συμμετείχε σε διεθνείς διοργανώσεις και το 1967 βρέθηκε στο Μόντρεαλ για τον διαγωνισμό Mr Universe, έχοντας απέναντί του μεταξύ άλλων τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Σέρτζιο Ολίβα, ο οποίος κατέκτησε τη νίκη.

Ο Καναζάβα τερμάτισε τέταρτος στη διοργάνωση.

Ακολούθησαν πολλές ακόμη διακρίσεις, ενώ μετά τα 80 του χρόνια κατέκτησε έξι τίτλους World Masters.

Η επιστροφή στους αγώνες στα 50 του

Ο Καναζάβα είχε αποσυρθεί από το αγωνιστικό bodybuilding στα μέσα της δεκαετίας των 30 του. Η επιστροφή του, ωστόσο, ήρθε περίπου 15 χρόνια αργότερα.

Σε ηλικία 50 ετών αποφάσισε να επιστρέψει στις διοργανώσεις, θέλοντας να ενθαρρύνει τη σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

Όπως έχει εξηγήσει, παρατήρησε ότι μετά την αποχώρησή του από τους αγώνες είχε αρχίσει να αφήνει τον εαυτό του περισσότερο. Ήθελε, λοιπόν, να δείξει στη σύζυγό του ότι η ηλικία και οι δυσκολίες δεν σημαίνουν απαραίτητα το τέλος της προσπάθειας.

Επτά χρόνια μετά την επιστροφή του, κατέκτησε την πρώτη θέση σε πρωτάθλημα masters για bodybuilders, σε μια περίοδο που ο ίδιος θεωρεί κορυφαία για τη φυσική του κατάσταση.

Δύο ώρες προπόνηση, έξι ημέρες την εβδομάδα στα 90

Σήμερα, ο Καναζάβα εξακολουθεί να προπονείται συστηματικά. Περνά περίπου δύο ώρες την ημέρα στο γυμναστήριό του, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, έχει προσαρμόσει την προπόνησή του. Δεν κάνει πλέον καθίσματα ή πιέσεις πάγκου και προτιμά τα μηχανήματα αντί για τα ελεύθερα βάρη.

«Κάνω ό,τι είναι καλύτερο για μένα και το σώμα μου σε αυτή την ηλικία», είναι η φιλοσοφία του.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η αποκατάσταση απαιτεί περισσότερο χρόνο όσο μεγαλώνει κανείς. Για τον λόγο αυτό δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ξεκούραση ανάμεσα στα σετ και στον ύπνο, κοιμώμενος περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ.

Η διατροφή του και η ζωή χωρίς αλκοόλ και τσιγάρο

Ο ίδιος αποδίδει μέρος της μακροζωίας και της φυσικής του κατάστασης στον τρόπο ζωής που έχει ακολουθήσει.

Δεν έχει καπνίσει ποτέ και δεν καταναλώνει αλκοόλ. Εδώ και δεκαετίες έχει επίσης αποκλείσει το κρέας και το ψάρι από τη διατροφή του.

Τα γεύματά του βασίζονται κυρίως σε καστανό ρύζι, φουρικάκε, νάτο και σούπα μίσο, στην οποία προσθέτει ωμά αυγά.

Στο παρελθόν έφτανε να καταναλώνει έξι πρωτεϊνούχα ροφήματα την ημέρα. Πλέον περιορίζεται στα τρία, καθώς, όπως εξηγεί, η πέψη μεγάλων ποσοτήτων υγρών γίνεται δυσκολότερη όσο μεγαλώνει.

«Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτά που έκανα όταν ήμουν νέος»

Ο Καναζάβα δεν βλέπει τη δραστηριότητά του μόνο ως προσωπική υπόθεση. Θεωρεί ότι αποτελεί και ένα μήνυμα προς τους μεγαλύτερους ανθρώπους.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις κοινωνίες με το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων στον κόσμο. Σχεδόν το 30% του πληθυσμού της χώρας είναι άνω των 64 ετών, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 χρόνια έχει πλέον ξεπεράσει τις 100.000.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πολλοί ηλικιωμένοι εγκαταλείπουν δραστηριότητες που αγαπούσαν όταν ήταν νεότεροι, θεωρώντας ότι η σωματική παρακμή είναι αναπόφευκτη.

Για τον Καναζάβα, όμως, αυτή δεν είναι επιλογή.

Ακόμη και στα 90 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται. Μάλιστα, πρόσφατα κατέκτησε την τέταρτη θέση στην κατηγορία μικτών ζευγαριών στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ιαπωνίας, έχοντας στο πλευρό του την Ασούκα Μιγιάμαε, η οποία είναι 39 χρόνια νεότερή του.

Ένας 90χρονος που δεν σκέφτεται τη σύνταξη

Η τελευταία του εθνική νίκη ήρθε στην κατηγορία 85+, όπου επικράτησε απέναντι σε επτά ακόμη αθλητές. Ήταν ο 19ος εθνικός τίτλος της καριέρας του.

Και παρότι έχει ήδη συμπληρώσει εννέα δεκαετίες ζωής, ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει αυτή την επιτυχία ως το τέλος της διαδρομής του.

Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει.

«Θέλω είμαι bodybuilder μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», λέει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τη φιλοσοφία που έχει ακολουθήσει σε ολόκληρη τη ζωή του.

Για τον Τοσισούκε Καναζάβα, η ηλικία μπορεί να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προπονείται. Δεν αλλάζει, όμως, τον λόγο για τον οποίο συνεχίζει να το κάνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=xm5VMxScJ-4}