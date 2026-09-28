Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τη Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία.

Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία και ο Νίκος Δένδιας έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας η ανανέωση της, πριν πέντε μήνες, «επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:

«5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία είχα τη τιμή να υπογράψω στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλος και τους Γάλλους ομολόγους μας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριαν και Φλοράνς Παρλι, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Μια Συμφωνία της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου Κατρίν Βοτρέν πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή».

{https://x.com/NikosDendias/status/2104451172069245106}