«Αν διαβάζατε καλύτερα την απάντησή μου, θα ήσασταν και καλύτερα ενημερωμένοι. Έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι έχω πει είναι ακέραιο», είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Επέμεινε ο Νικόλας Φαραντούρηςστη θέση που διατύπωσε για την Αλεξάνδρα Σδούκου, σημειώνοντας ότι για τον ίδιο το θέμα θεωρείται λήξαν. «Έχει κλείσει το θέμα, ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο, ασχολούμαι με τα σοβαρά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ για τη φράση του περί «χαριεντίσματος».

«Όσο και να με προκαλείτε, δεν πρόκειται να διολισθήσω σε αυτά που λέτε», πρόσθεσε, καλώντας όσους αναφέρονται στην υπόθεση να ανατρέξουν στην αρχική του απάντηση.

«Αν διαβάζατε καλύτερα την απάντησή μου, θα ήσασταν και καλύτερα ενημερωμένοι. Έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι έχω πει είναι ακέραιο», είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης έστρεψε τη συζήτηση στα ζητήματα της καθημερινότητας, λέγοντας: «Ασχοληθείτε με τα σοβαρά που απασχολούν την τσέπη του κόσμου».