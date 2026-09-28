«Η τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν ήταν «κακιά στιγμή». Όπως έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ως Νέα Αριστερά, τα εργατικά δυστυχήματα έχουν αιτίες, συνθήκες και ευθύνες - εργοδοτικές, αλλά και πολιτικές», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Στη Βουλή στέλνει η Νέα Αριστερά τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων της εταιρείας «Βιολάντα», οι οποίοι είχαν αναφέρει την έντονη οσμή υγραερίου πριν από την φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου που κόστισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ζητά απαντήσεις σχετικά με την δήλωση των καταγγελλόμενων απολύσεων στην ΕΡΓΑΝΗ, την άμεση διερεύνηση από την Επιθεώρηση Εργασίας των καταγγελιών περί πιέσεων και εργοδοτικών αντιποίνων σε βάρος εργαζομένων-μαρτύρων, καθώς επίσης και το αν θα εγγυηθεί η κυβέρνηση ότι κανένας/καμία εργαζόμενος/-η δεν θα υφίσταται αντίποινα επειδή καταγγέλλει επικίνδυνες συνθήκες εργασίας ή καταθέτει για εργατικό δυστύχημα.

«Η προστασία της ζωής και της ασφάλειας στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πολύ περισσότερο, κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, επειδή κατήγγειλε έναν κίνδυνο ή επειδή καταθέτει για ένα εργατικό δυστύχημα», αναφέρει η Πατησίων και προσθέτει:

«Η τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν ήταν «κακιά στιγμή». Όπως έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ως Νέα Αριστερά, τα εργατικά δυστυχήματα έχουν αιτίες, συνθήκες και ευθύνες - εργοδοτικές, αλλά και πολιτικές. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, η προστασία των εργαζομένων που γνωρίζουν και καταθέτουν, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών είναι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ώστε να μη συγκαλυφθεί η αλήθεια και να μην επαναληφθούν ανάλογες τραγωδίες».

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