«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Μπογιές πέταξαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, στη Δάφνη.

«Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη», αναφέρει σε ανάρτησή του το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει: «Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο.

Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω».

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