Η «soft launch» της σχέσης περνά σε άλλο επίπεδο

Ένα νέο εργαλείο του Instagram έρχεται να δώσει διαφορετική διάσταση στο λεγόμενο «soft launch» μιας σχέσης, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στη ζωή τους, χωρίς όμως να φανερώνουν την ταυτότητά του.

Η νέα λειτουργία Pixel επιτρέπει την προσθήκη εφέ pixelation σε ένα άτομο ή αντικείμενο μέσα σε μια φωτογραφία που πρόκειται να δημοσιευτεί σε Story. Ο χρήστης μπορεί, μέσω μιας απλής γραπτής εντολής, να περιγράψει τι θέλει να εμφανιστεί θολωμένο ή σε pixels.

Το ίδιο το Instagram παρουσίασε τη λειτουργία συνδέοντάς την άμεσα με τις σχέσεις και το dating, με χαρακτηριστικό μήνυμα για όσους θέλουν να κάνουν μια «soft launch» της νέας τους σχέσης.

Τι είναι το «soft launch» μιας σχέσης

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media. Αντί κάποιος να ανακοινώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε σχέση, δημοσιεύει διακριτικά στοιχεία που αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος στη ζωή του.

Μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανιστεί μόνο το χέρι του συντρόφου, το πίσω μέρος του κεφαλιού του ή μια κοινή φωτογραφία στην οποία το πρόσωπό του δεν φαίνεται.

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Με το νέο εργαλείο του Instagram, η πρακτική αυτή γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη. Το πρόσωπο μπορεί να βρίσκεται κανονικά στη φωτογραφία, όμως η ταυτότητά του να παραμένει κρυφή πίσω από ένα ψηφιακό «πέπλο» pixels.

Η σταδιακή αποκάλυψη κερδίζει έδαφος

Η τάση φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές παρουσιάζουν τις προσωπικές τους σχέσεις στο διαδίκτυο.

Στοιχεία του Tinder που είχαν δημοσιευτεί το 2023 έδειξαν ότι το 26% των Βρετανών ηλικίας 18 έως 34 ετών προτιμούσε να αποκαλύπτει σταδιακά έναν νέο σύντροφο στα social media, ενώ μόλις το 8% προτιμούσε μια πιο επίσημη και άμεση ανακοίνωση.

Παράλληλα, σε νεότερη έρευνα του Tinder, το 46% των single χρηστών social media της Gen Z στις ΗΠΑ δήλωσε ότι κάνει «soft launch» στις νέες σχέσεις του, έναντι 37% που προτιμά μια πιο άμεση αποκάλυψη.

«Γιατί τον θόλωσες;» - Οι αντιδράσεις στα social media

Η νέα λειτουργία, πάντως, δεν ενθουσίασε τους πάντες. Η ιδέα να εμφανίζεται ένας σύντροφος σε μια φωτογραφία, αλλά να είναι επίτηδες κρυμμένος πίσω από pixels, προκάλεσε αρκετά σχόλια και χιουμοριστικές αντιδράσεις.

Σε συζήτηση στο Reddit, χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την νέα λειτουργία, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν τρόπο να μοιράζεσαι μια φωτογραφία χωρίς να αποκαλύπτεις πραγματικά ποιος βρίσκεται δίπλα σου.

Υπήρξαν, μάλιστα, και προβλέψεις ότι η νέα λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει καβγάδες μεταξύ ζευγαριών για ευνόητους λόγους.

Δεν αφορά μόνο τις νέες σχέσεις

Το Pixel, ωστόσο, δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του dating. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.

Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να κρύψει το πρόσωπο ενός παιδιού σε μια οικογενειακή φωτογραφία ή να θολώσει έναν άγνωστο που εμφανίζεται τυχαία στο φόντο μιας εικόνας.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια εποχή όπου οι χρήστες των social media είναι ολοένα και πιο προσεκτικοί σχετικά με το ποια πρόσωπα εμφανίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν και αν έχουν συναινέσει στη διαδικτυακή έκθεσή τους.

Και φυσικά, υπάρχει πάντα και η πιο απλή λύση: να μη δημοσιεύσει κανείς τη σχέση του.

Έρευνα του 2024 σε 1.000 ενήλικες από τη Gen Z και τους millennials έδειξε ότι το 45% δεν μοιράζεται τις σχέσεις του στο διαδίκτυο ή δεν χρησιμοποιεί τα social media για αυτόν τον σκοπό. Για αρκετούς, η προστασία της ιδιωτικής ζωής —της δικής τους ή του συντρόφου τους— αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο επιλέγουν μια πιο διακριτική παρουσία.

Για κάποιους, λοιπόν, το νέο Pixel του Instagram μπορεί να αποτελέσει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αποκάλυψη και την ιδιωτικότητα. Για άλλους, όμως, η καλύτερη «soft launch» μιας σχέσης ίσως εξακολουθεί να είναι… καμία ανάρτηση.