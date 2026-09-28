Επίδομα μητρότητας ύψους 1.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε μητέρα έως την ενηλικίωση του παιδιού της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού.

Επίθεση κατά της κυβέρνησης, συνολικά, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την πολιτική της στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική ανακούφιση των πολιτών.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το κόμμα της θα ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος ζωής. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση ή και κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, μέτρα στήριξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέους, οικογένειες και κατοίκους ακριτικών και πληγεισών περιοχών, καθώς και παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα καύσιμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι απαιτείται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο στην αγορά όσο και στους τομείς της εργασίας και της προστασίας των καταναλωτών, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους.

Αναφερόμενη στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματός της, στάθηκε ιδιαίτερα στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δικαιώματα που αφαιρέθηκαν προσωρινά την περίοδο των μνημονίων και δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. «Το θέμα του 13ου και 14ου μισθού έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ανέρχεται στα 2,1 δισ. ευρώ το χρόνο», τόνισε .

Παράλληλα, παρουσίασε πρόταση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η οποία προβλέπει επίδομα μητρότητας ύψους 1.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε μητέρα έως την ενηλικίωση του παιδιού της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών και τις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού προς το πρόσωπό της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων θεωρεί καθήκον της να διαφυλάξει την ενότητα της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας.

Τέλος, ανακοίνωσε τη διοργάνωση μεγάλης πολιτικής και μουσικής εκδήλωσης της Πλεύσης Ελευθερίας στις 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Ελευθερίας», με θεματικές ενότητες το νερό, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την Παλαιστίνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqpjvzmppld?integrationId=40599y14juihe6ly}