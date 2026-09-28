Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Στη Βασιλεία και τη Φρανκφούρτη μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του.

Ο κ. Πιερρακάκης μεταβαίνει σήμερα στη Βασιλεία, όπου θα επισκεφθεί την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και θα έχει σειρά συναντήσεων με στελέχη του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Ειδικότερα, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της BIS, Pablo Hernández de Cos, καθώς και με την οικονομική σύμβουλο και επικεφαλής του Νομισματικού και Οικονομικού Τμήματος, Hélène Rey.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις αυξανόμενες παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες, στις διεθνείς ροές κεφαλαίων, καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Την Τρίτη στην Φρανκφούρτη

Το πρόγραμμα του υπουργού συνεχίζεται την Τρίτη στη Φρανκφούρτη, όπου ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στο 4ο Συνέδριο Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Deutsche Bundesbank, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Palais Thurn und Taxis.

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Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Eurogroup θα έχει δημόσια συζήτηση με τον πρόεδρο της Bundesbank, Joachim Nagel, με θέμα «Ευκαιρίες για την Ευρώπη σε μια νέα παγκόσμια τάξη».

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και, κυρίως, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, θα εξεταστούν η περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ευρώπη καλείται να καλύψει μεγάλες επενδυτικές ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην προσέλκυση και διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς, όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και η άμυνα, οι οποίοι θεωρούνται καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.