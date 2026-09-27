«Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν διαβάζουμε για υποτιθέμενο «κύμα απολύσεων», ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών, ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους», αναφέρουν στην ανακοίνωση.

Με μια λιτή και ανυπόγραφη ανακοίνωση εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανια ΒΙΟΛΑΝΤΑ αποφάσισαν να στηρίξουν ξανά τη διοίκηση του εργοστασίου.

Όχι αυτή τη φορά με χειροκροτήματα προς τον ιδιοκτήτη όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά με μια ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν στους εργαζόμενους «αναληθή» δημοσιεύματα για «κύμα απολύσεων», παρά η καθημερινότητα στο εργοστάσιο και η σχέση τους με τη διοίκηση (;)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για όσα αναληθή διαβάζουμε σήμερα για εμάς και τον χώρο εργασίας μας.

Η σκέψη μας παραμένει πρώτα απ' όλα στις πέντε συναδέλφισσές μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Τους τελευταίους οκτώ μήνες πονέσαμε για την τραγική απώλεια των συναδελφισσών μας ανησυχήσαμε για τις δουλειές και τις οικογένειές μας και παλέψαμε καθημερινά για να κρατηθεί η ΒΙΟΛΑΝΤΑ όρθια και μαζί της οι θέσεις εργασίας μας.

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Γι' αυτό δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν διαβάζουμε για υποτιθέμενο «κύμα απολύσεων», ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών, ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους

Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που εμείς ζούμε καθημερινά μέσα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ Αντίθετα, σήμερα μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία μας προκαλούν όσα αναληθή γράφονται ανεξέλεγκτα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης για τη δουλειά μας και το μέλλον μας, παρά η ίδια η καθημερινότητά μας μέσα στην εταιρεία και η συνεργασία μας με τη διοίκηση. Εδώ και μήνες βλέπουμε τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ να βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο, με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που περιέχουν αναληθείς πληροφορίες ή παρουσιάζουν ψιθυρισμούς ως αποδεδειγμένα γεγονότα

Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Πίσω από τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ είμαστε εμείς εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας. Δεν είμαστε αριθμοί ούτε μέρος μιας επικοινωνιακής αντιπαράθεσης.

Είμαστε άνθρωποι που εδώ και μήνες παλεύουμε να κρατηθούμε όρθιοι και ζητάμε από τους ανθρώπους των μέσων κάτι απλό: το δικαίωμά μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια.

Εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Χωρίς σωματείο

Δεδομένου πάντως ότι ακόμη και σήμερα, μετά από όλα όσα έγιναν,δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων στην μπισκοτοβιομηχανια είναι εύλογος ο προβληματισμός για το ποιοι και πόσοι είναι οι εργαζόμενοι που υπογράφουν την ανακοίνωση.

Εάν κάτι έδειξε η τραγωδία στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ με τις 5 νεκρές εργάτριες είναι η σημασία ύπαρξης σωματείου στους χώρους δουλειάς που θα μπορούσε να ελέγχει την διοίκηση και να διεκδικεί μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους.

Στην μπισκοτοβιομηχανια πέντε γυναίκες που εργάζονταν στην νυχτερινή βάρδια εξαϋλώθηκαν μετά από έκρηξη προπανίου σε ένα εργοστάσιο στο οποίο οι κατασκευές δεν πληρούσαν τους όρους ασφαλείας. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν όλα τα σχετικά πορίσματα. Πέντε εργάτριες δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους, γιατί μήνες πριν κανείς δεν έδωσε σημασία στις καταγγελίες τους ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου.

Συνεπώς , δεν είναι τα μέσα ενημέρωσης που στερούν το δικαίωμα στην εργασία, ειδικά σε περιπτώσεις που η συζήτηση αφορά στα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Με απλά λόγια στις περιπτώσεις που η συζήτηση αφορά στο δικαίωμα των εργαζομένων να επιστρέψουν ζωντανοί στα σπίτια τους μετά την εργασία τους.