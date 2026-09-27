Οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τις περιοχές που θα καλύπτει η δράση, τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια και τον χρόνο έναρξης των αιτήσεων αναμένεται να εξειδικευτούν με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης, με έμφαση στην τηλεργασία και στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, βρίσκεται υπό προετοιμασία.

Η νέα δράση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέπει σημαντική επιδότηση για τις επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι κατοικούν στις περιοχές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους κοντά στην έδρα του εργοδότη.

«Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την εργασία. Προετοιμάζουμε ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Το πρόγραμμα προβλέπει εξ αποστάσεως εργασία, με επιδότηση που θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Με απλά λόγια, ένας άνθρωπος θα μπορεί να δουλεύει για μια επιχείρηση που βρίσκεται αλλού, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από τον τόπο του. Και η επιχείρηση θα έχει ένα ισχυρό κίνητρο να τον κρατήσει στο δυναμικό της και μετά τη λήξη της επιδότησης» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Κάλυψη μισθού και εισφορών κατά 90%

Το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι η επιδότηση θα φτάνει στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, με διάρκεια 12 μηνών.

Η απασχόληση θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, επιτρέποντας έτσι σε έναν κάτοικο ορεινής ή απομακρυσμένης περιοχής να εργάζεται για επιχείρηση που βρίσκεται ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του.

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Στόχος είναι αφενός η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια και αφετέρου η παροχή ισχυρού οικονομικού κινήτρου στις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.

Η επιδότηση για έναν χρόνο περιορίζει σημαντικά το μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη, με την προσδοκία ότι μετά το τέλος του 12μήνου η επιχείρηση θα επιλέξει να διατηρήσει τον εργαζόμενο στο δυναμικό της.

Οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τις περιοχές που θα καλύπτει η δράση, τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια και τον χρόνο έναρξης των αιτήσεων αναμένεται να εξειδικευτούν με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος.