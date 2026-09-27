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Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση που έγινε το βράδυ της Κυριακής (27/9).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 14, 18, 20, 26 και Τζόκερ το 5.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=3DH9mfILwOc}

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