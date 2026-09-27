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Συναγερμός σε αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Φρανκφούρτη–Λισαβόνα.

Στιγμές αναστάτωσης έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Lufthansa από τη Φρανκφούρτη προς τη Λισαβόνα, όταν ένα powerbank επιβάτη υπερθερμάνθηκε και έπιασε φωτιά μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, ενώ το Airbus A321-200 βρισκόταν εν πτήσει. Πρόκειται για την πτήση LH1170, η οποία μετέφερε 198 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Μπροστά στην εξέλιξη αυτή, το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και απομόνωσε τη συσκευή, τοποθετώντας την σε ειδικό προστατευτικό σάκο για μπαταρίες λιθίου, γνωστό ως Lithium Safe Bag.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προληπτικά προς τη Λιόν της Γαλλίας.

Το powerbank, το οποίο ανήκε σε επιβάτη, άρχισε να υπερθερμαίνεται και στη συνέχεια πήρε φωτιά κοντά σε κάθισμα.

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Το πλήρωμα επενέβη και ασφάλισε τη συσκευή, περιορίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς. Ωστόσο, επειδή ένα περιστατικό με μπαταρία λιθίου μέσα σε αεροσκάφος αντιμετωπίζεται ως σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Λιόν λίγο πριν από τις 23:00, ώρα Ελλάδας.

Κανένας από τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

198 επιβάτες έμειναν στη Λιόν

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Οι 198 επιβάτες φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία στη Λιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας και προγραμματίστηκε η συνέχιση του ταξιδιού τους προς τη Λισαβόνα την επόμενη ημέρα.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στο έδαφος της Λιόν για αρκετές ώρες πριν επιστρέψει στη βάση του, στη Φρανκφούρτη.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους ταξιδιώτες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Γιατί τα powerbanks προκαλούν ανησυχία στα αεροπλάνα

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.

Τα powerbanks χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου και, σε περίπτωση βλάβης ή υπερθέρμανσης, μπορούν να εκδηλώσουν απότομη θερμική αντίδραση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Το πρόβλημα για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα σοβαρό όταν ένα τέτοιο περιστατικό συμβαίνει μέσα στην καμπίνα, καθώς η φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να απαιτήσει άμεση επέμβαση του πληρώματος.

Για τον λόγο αυτό έχουν αυστηροποιηθεί οι κανόνες μεταφοράς και χρήσης των συγκεκριμένων συσκευών.

Οι περιορισμοί της Lufthansa

Η Lufthansa έχει ήδη λάβει πρόσθετα μέτρα για τα powerbanks.

Από τον Ιανουάριο του 2026 απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbanks μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών της, με εξαίρεση εγκεκριμένες ιατρικές συσκευές. Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν έως δύο powerbanks, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες συσκευές δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές, ενώ στους κανονισμούς του Lufthansa Group προβλέπεται ότι δεν πρέπει να αποθηκεύονται στους χώρους πάνω από τα καθίσματα. Αντίθετα, πρέπει να βρίσκονται πάνω στον επιβάτη, στην τσέπη του καθίσματος μπροστά του ή σε χειραποσκευή κάτω από το κάθισμα.

Οι περιορισμοί αυτοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση αυστηροποίησης των κανόνων για τις μπαταρίες λιθίου στις αερομεταφορές.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) θέσπισε παγκόσμιους περιορισμούς, μεταξύ άλλων προβλέποντας ανώτατο όριο δύο powerbanks ανά επιβάτη και απαγόρευση φόρτισης των συσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό της Lufthansa

Το περιστατικό με το powerbank σημειώθηκε σε ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό με αεροσκάφος της Lufthansa που είχε αναχωρήσει από τη Φρανκφούρτη.

Το Σάββατο, αεροσκάφος της εταιρείας που εκτελούσε πτήση προς το Τορόντο, με 371 επιβάτες, επέστρεψε για λόγους ασφαλείας και προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη μετά την αναφορά οσμής μέσα στην καμπίνα.

Τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά προκάλεσαν πρόσθετη αναστάτωση στο δίκτυο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Παρά τον πανικό που προκάλεσε η φωτιά στο powerbank, η άμεση επέμβαση του πληρώματος απέτρεψε την εξέλιξη του περιστατικού σε σοβαρότερο συμβάν.

Η πτήση οδηγήθηκε με ασφάλεια στη Λιόν, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς και το ταξίδι προς τη Λισαβόνα προγραμματίστηκε να συνεχιστεί την Κυριακή.